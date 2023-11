PureTech-motorer (Peugeot, Opel, Citroën og DS Automobiles), kilder til mange klager og bekymringer

Til tross for alt fortsetter salget av denne motoren. På Citroën-utstillingslokalet vi besøkte, tok selgeren opp PureTechs dårlige rykte først etter at vi spurte: «Før 2020, ja, det var problemer med noen motorer. Remmen er fortsatt i oljen, men den er omarbeidet. Remmen er sterkere. Uansett, ærlig talt, få en utvidet garanti.» Selger anbefaler oss. Å betale for utvidet garanti ved å kjøpe en bil som er kjent for å være upålitelig er ikke et veldig attraktivt tilbud. Ifølge vitneforklaringene eksisterer det fortsatt problemer i modeller etter 2020. Vi lurte på Økonomisk inspeksjon. Hun ser ut til å finne ut av dette: «Vi kan ikke kommentere denne spesielle saken, men når en fagperson med vilje skjuler visse grunnleggende opplysninger for forbrukere, kan dette faktisk være et spørsmål om villedende forretningspraksis eller mangel på profesjonell aktsomhet. Gitt den grenseoverskridende dimensjonen av dette problemet, Økonomisk inspeksjon av FPS økonomi «Hun vil avhøre sine europeiske kolleger for å se om de har noen pågående etterforskning av denne spesielle saken.» Fra Stellantis side venter vi fortsatt på svar på vår intervjuforespørsel. Spørsmålet gjenstår da: Var det et bedrag fra nesten 500 000 europeiske eiere? Potensielle eksperimenter vil en dag avgjøre dette.