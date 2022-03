Putin krever anerkjennelse av Krim, «avnasjonalisering» av Ukraina og nøytralitet

Han gjorde et intervju med Emmanuel Macron.







Av AFP

Lagt ut 28.02.2022 kl. 16:59



JegRusslands president Vladimir Putin ba mandag sin franske utsending, Emmanuel Macron, om å anerkjenne Krim som et russisk territorium, den ukrainske regjeringens «reduksjon» og «nøytralitet» og Kievs «nøytralitet». Ukraina.







Putin ba om en resolusjon som anerkjenner russisk suverenitet over Krim, militariseringen og ødeleggelsen av den ukrainske staten, og en garanti for dens nøytralitet. Mellom lederne i de to landene.

Ifølge Kreml understreket den russiske presidenten at «løsningen av konflikten bare er mulig dersom Russlands legitime sikkerhetsinteresser ubetinget tas i betraktning».

Den russiske presidenten forsikret at «russisk side er åpen for samtaler med representantene for Ukraina og håper at de vil føre til de forventede resultatene.»

MM Macron og Putin viser til samtalene mellom Kiev og Moskva som startet i Hviterussland for noen timer siden. Før de kunne begynne sa Kreml at de ikke ønsket å «kunngjøre» sin posisjon, mens Ukraina ba om en umiddelbar våpenhvile og tilbaketrekning av russiske tropper.

Forhandlinger er i gang mens den russiske offensiven, som ble startet 24. februar, kommer i møte med motstand fra det ukrainske militæret, og ryster den russiske økonomien med enestående sanksjoner akseptert av Vesten.