Putin oppfordrer syrere til å kjempe i Ukraina: Aksepterer du svakhet?

Russland kunngjorde fredag ​​at syrere kunne gå inn for å bekjempe ukrainske styrker som svar på påstandene om at Vesten hadde gitt «leiesoldater» til støtte for Kiev-tropper.

Husk at Russland har gitt betydelig militær støtte til det syriske regimet siden høsten 2015, støttet dets styrker mot opposisjon og jihadiststyrker, faktisk forsvart makten til Bashar al-Assad, som nå kontrollerer landet. Av Syria.

Hva er meningen med denne forespørselen fra Vladimir Putin i en tale? Hva sier denne nyheten om situasjonen?

Her er analysen delt på RTL INFO klokken 19 denne fredagen, av Joseph Henrodin, instituttforsker på komparativ strategi:

«Det russiske militæret har et stort problem i dag. 100 % av styrkene som er planlagt for invasjonen av Ukraina er faktisk blitt laget. Men dette representerer 100 % halvparten av det russiske militæret. Imidlertid er 100% til 30% av den russiske hæren avhengig av tvangene. Det viser seg imidlertid at disse tvangspersonene ikke kan drive med aktiviteter. Russerne har triks og triks for å bruke dem som frivillige, men russen vil tydeligst ha problemet med soldater, problemet med personalmangel. Sannsynligvis folk som ikke snakker russisk, så de bruker litt tid på å bli involvert i prosessen for å se om de kan integrere folk i forhåndsinnstilte enheter. Se også hvordan de brukes. Er det for å okkupere små og mellomstore byer eller for krigsoperasjoner? For øyeblikket er det et blokkspørsmål angående målet som er tildelt den russiske hæren. Det er helt klart behov for personale«.