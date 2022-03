Putin sier at ukrainske «nasjonalister» i Mariupol bør legge ned våpnene

Russlands president Vladimir Putin sa tirsdag at ukrainske styrker som vokter den strategiske havnen Mariupol, som hadde vært beleiret i flere uker av tropper fra Moskva, burde overgi seg for å hjelpe sivile der.

«For å løse den vanskelige humanitære situasjonen i denne byen, må ukrainske nasjonalistiske militanter slutte å gjøre motstand og legge ned våpnene,» sa Putin, og oppsummerte sin telefonsamtale med sin franske utsending, Emmanuel Macron.

Ifølge kilden har «det russiske militæret tatt skritt for å gi nødhjelp og sikre sikker evakuering av sivile i Ukraina». Putin fortalte sin franske kollega.

Kreml sier at de to lederne diskuterte spørsmål knyttet til de russisk-ukrainske samtalene i Istanbul på tirsdag og Moskvas beslutning om å betale i rubler for gasseksporten.

«Vet enige om å fortsette kontaktene» mellom MM. Putin og Macron, la Kreml til.

Advarsel til vestlige

Ifølge Downing Street advarte britiske, amerikanske, franske, tyske og italienske ledere i en telefonsamtale tirsdag mot «lettelser i den vestlige resolusjonen» i møte med den russiske invasjonen av Ukraina.

En husmann, Boris Johnson, Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholes og Mario Draghi, sa at «det kan ikke bli noen avslapning i den vestlige resolusjonen før terroren i Ukraina er over.» .

Statsministeren understreket at «Putins regime må bestemmes av dets handlinger, ikke av dets ord,» mens han bekreftet de samme bevisene, mens Moskva annonserte en reduksjon i sine militære operasjoner i det nordvestlige Ukraina, spesielt fra Kiev.

«Putin gnir kniven i Ukrainas åpne sår med den hensikt å tvinge landet og dets allierte til å overgi seg,» la han til. «Statsministeren har oppfordret andre ledere til å holde ut i vårt svar.»

kyiv ønsker å forhandle

Ukraina vil at Moskva skal forhandle om muligheten for å bli medlem av Den europeiske union (EU) i bytte mot innrømmelser, ifølge skriftlige planer, sa den russiske sjefforhandleren Vladimir Medinsky på slutten av en ny runde med samtaler i Istanbul tirsdag.

Det ukrainske forslaget sier: «Den russiske føderasjonen har ingen innvendinger mot Ukrainas ambisjoner om å bli medlem av Den europeiske union.»

Som svar har Kiev tatt opp muligheten for å forlate håpet om å bli med i NATO, noe som er i tråd med russiske krav, forklarte Medinsky. De ukrainske forslagene inkluderte ikke Krim (anerkjennelse) som en del av Russland etter Russlands annektering i 2014, og de anerkjente heller ikke de separate delene av Luhansk og Donetsk som uavhengige stater.

Vladimir Medinsky bemerket også at den militære utvidelsen som ble kunngjort i Kiev og Chernihiv ikke hadde noe med våpenhvilen å gjøre.

«Dette er ikke en våpenhvile, men vårt forsøk på å bevege oss gradvis mot å dempe konflikten,» sa han til den russiske allmennkringkasteren RT etter Istanbul-samtalene. Sa stedet.

«Russland har tatt to viktige skritt mot fred,» la han til. Ukraina har også tatt et steg mot fred med skriftlige planer.

