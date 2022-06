Putin snakker om at Finland og Sverige blir med i NATO

Han advarte Russlands president NATO hvis han lovet «ingen problem».







Av AFP

Lagt ut 29.06.2022



LRusslands president Vladimir Putin forsikret onsdag Russland om at Finland og Sverige ikke ville ha noen problemer med å bli med i NATO. Under en pressekonferanse i Ashgabat, hovedstaden i Turkmen, sa Mr. Putin sa: «Sverige og Finland har ikke de samme problemene som Ukraina.»







«Vi har ingen regionale konflikter (…), Sverige og Finland har ingenting å bekymre seg for fra utsiktene til å bli med i NATO, forsikret Kreml-mesteren. «Hvis Finland og Sverige vil, la dem bli med. Det er deres sak, de kan bli med hvor de vil,» sa han.

Men Vladimir Putin advarte at «hvis militære grupper og militær infrastruktur er stasjonert der, vil vi bli tvunget til å reagere symmetrisk og skape de samme truslene mot territorier der vi er truet».







Tilgangsprosessen for Sverige og Finland, som bestemte seg for å slutte seg til koalisjonen som svar på den russiske offensiven i Ukraina, som har pågått siden 24. februar, ble offisielt lansert på NATO-toppmøtet i Madrid onsdag. Russland har så langt fordømt ambisjonene til de to nordiske landene, spesielt som en «tilfeldig faktor» i internasjonale anliggender og sikkerhet.