Putin strødde vann med en sprinkler… Erdoğan? (Video)

Selv om alle hans handlinger siden starten av krigen i Ukraina er analysert med en fintannet kam, kunne Vladimir Putin klart seg uten et litt keitete øyeblikk foran kameraene.

Denne tirsdagen ønsket Teheran den russiske presidenten og hans tyrkiske motpart, Recep Tayyip Erdogan, velkommen til å diskutere situasjonen i Syria, men ikke i Ukraina. Bortsett fra at dette møtet fikk blekk til å lekke… før de to hovedpersonene i det hele tatt kunne snakke.

Putin, som var klar til å hilse på Erdogan og posere foran det tradisjonelle bildet, måtte vente lenger enn forventet. I en video kan man se det russiske statsoverhodet begynne å miste tålmodigheten før Erdogan trer inn 50 sekunder senere.

En frivillig gest av den tyrkiske presidenten? Det er ikke umulig, spesielt når du ser tilbake til 2020 for et møte mellom de samme to statsoverhodene. Putin, egentlig typisk, fikk deretter kollegaen til å vente nesten to minutter.

Til tross for dette, ifølge den russiske presidenten, var forhandlingene fruktbare. «Vi har kommet langt. Ikke alle problemer er løst ennå, men det er bevegelse, og det er bra.»