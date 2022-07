Putin trosser Vesten – Le Soir

Russlands president svarer på vestlig våpenforsyning til Ukraina







Av AFP

Publisert 07.07.2022 kl. 19:30 Lesetid: 2 min



KDe prøver! Russlands president Vladimir Putin utfordret torsdag Vesten til å beseire Russland «på slagmarken» i Ukraina, der, sa han, Moskva «ennå ikke hadde startet alvorlige ting».







«I dag hører vi at de ønsker å beseire oss i kamp. hva skal jeg si? La dem prøve! «, sa Mr. Putin under et TV-møte med ledere av komiteer i underhuset i parlamentet.

«Vi har hørt mange ganger at Vesten ønsker å kjempe mot oss til siste ukrainer. Det er en tragedie for folket i Ukraina, men alt ser ut til å gå i den retningen,» fortsatte han. Disse forsvarsuttalelsene har kommet i posisjon .

Les mer

Vladimir Putins dyre helse



«Vi har ikke begynt på det seriøse ennå»

«Alle bør vite at vi ennå ikke har startet seriøse ting» i Ukraina, sa Mr. Han varslet imidlertid ingen utvidelse av militære operasjoner eller andre konkrete initiativ.

«Samtidig utelukker vi ikke fredssamtaler. Men de som nekter dem bør vite at jo lenger (de nekter), jo vanskeligere vil det være å forhandle med oss,» la den russiske presidenten til.

Les mer

Ukrainas gjenoppbygging vil være europeisk eller ikke



Ved å bruke retorikk som minner om sovjetiske ledere under den kalde krigen, Mr. Putin fordømte vestlig «autoritær liberalisme» og følte at angrepet i Ukraina «markerte begynnelsen på skiftet av egosentriske globaliserte amerikanere mot ekte multilateralisme». verden».













«I de fleste land ønsker ikke folk den slags liv eller den slags fremtid,» sa han. «De er lei av å ydmyke seg selv ved å gå ned på kne foran de som tror de er eksepsjonelle».