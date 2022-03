Putin vil bli feilinformert av følget om at han ble lurt av sine rådgivere.

En høytstående amerikansk embetsmann sa onsdag at Russlands president Vladimir Putin hadde «misrepresentert krigen i Ukraina fordi hans rådgivere var redde for å avsløre de militære og økonomiske tapene som er forårsaket av Russland».

«President Putin har ikke blitt informert om at hans hær rekrutterer og mister tropper i Ukraina, noe som viser et klart brudd på troverdig informasjon sendt til den russiske presidenten (fra fronten),» sa tjenestemannen og siterte anonymitet. Den er basert på klassifiserte amerikanske dokumenter. Fornekteren forklarte at hæren hans rekrutterte og mistet tropper i Ukraina, noe som viste et tydelig gap i strømmen av troverdig informasjon som nådde den russiske presidenten, sa tjenestemannen anonymt, og bekreftet at han var basert på amerikansk etterretning.

«Etter vårt syn ble Mr. Putin lurt av sine rådgivere, som var ansvarlige for den «dårlige ytelsen til det russiske militæret.»

Den høytstående amerikanske tjenestemannen lovet også at «det er en konstant spenning mellom Putin og forsvarsdepartementet».