Putins fetters datter drept: Ukrainas reaksjon

Av AFP

Publisert 21.08.2022 kl. 15:48 Lesetid: 2 min



LHun er datter av en russisk ideolog nær Kreml, Alexander Dugin, en trofast tilhenger av russisk militæraksjon i Ukraina, som ble drept lørdag kveld da bilen hans eksploderte i en forstad til Moskva, sa et russisk etterforskningspanel søndag.

Daria Dougina, en journalist og statsviter som åpent har støttet den russiske offensiven i Ukraina, kjørte en Toyota Land Cruiser da den eksploderte og brant i flammer på motorveien nær landsbyen Bolchie Vyasiomi, førti kilometer fra Moskva. For pressemeldingen.

Den unge kvinnen, født i 1992, ble «drept på stedet», sa han. Ifølge etterforskerne ble det plassert en eksplosjon i kjøretøyet, og alt tyder på at «forbrytelsen var overlagt og beordret», understreket pressemeldingen.

En etterforskning av «drapet» er åpnet, legger organet som er ansvarlig for landets store kriminelle etterforskninger.

Ifølge slektninger til familien sitert av russiske nyhetsbyråer, målet for eksplosjonen, ultranasjonalistisk intellektuell og forfatter Alexander Dugin, 60, lånte Daria farens bil for endringen.







Alexandre Duguin, en pådriver for den «eurasistiske»-doktrinen, en slags allianse mellom Europa og Asia under ledelse av Russland, som påvirker en del av den franske ytre høyresiden, har vært utsatt for EU-sanksjoner siden 2014. Ukrainske Krim-halvøya av Russland.

Daria Douguina har på sin side vært utsatt for britiske sanksjoner siden juli, da London anklaget henne for å spre «desinformasjon om Ukraina» på nettet.

Denis Pushilin, leder av den pro-russiske separatisten Donetsk People’s Republic (DNR) i Øst-Ukraina, anklaget ukrainske styrker for å stå bak attentatet på Daria Dukina søndag.

«Hvis den ukrainske ruten blir bekreftet (…) og den må kontrolleres av kompetente myndigheter, vil det være en politikk for statsterrorisme til Kiev-regimet,» svarte Maria Zakharova, talskvinne for russisk diplomati, i et telegram.







Mykhailo Podoliak, en rådgiver for den ukrainske presidenten, benektet på sin side enhver ukrainsk involvering i angrepet. «Ukraina hadde utvilsomt ingenting med eksplosjonen å gjøre, fordi vi ikke er en kriminell stat,» sa Mr. sa Podoliak under en TV-intervensjon.