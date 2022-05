Putins helse: USAs direktør Oliver Stone avslører at russisk leder har kreft

Oscar-vinnende regissør Oliver Stone har fortalt den nye Lex Friedman-podcasten at Russlands president Vladimir Putin har kreft. Den amerikanske filmskaperen intervjuet den russiske lederen fra 2015 til 2017 og fikk enestående tilgang til Kreml-presidenten. Han sa at Putin led av kreft og at han trodde han hadde overvunnet det, noe som ikke var bekreftet av det russiske folket.

Uttalelsene hans har kommet under alvorlige spekulasjoner om at Kreml-lederen for tiden lider av kreft eller alvorlig sykdom. Flere medier har antydet at Putin kan ha vært på grunn av en forhåndseksisterende, men uspesifisert medisinsk tilstand som var dypt isolert fra regjeringsepidemien, noe som gjorde ham spesielt sårbar.

Stone spekulerte i hvorfor Putin kan ha feilvurdert invasjonen av Ukraina.Han kan ha mistet kontakten med folk.»

«Det er ikke klart om Putin får den rette etterretningen.»Han sa ja før han ble med: «Du tror kanskje han ikke vet nøyaktig hvor mye samarbeid han får [Russes de souche] I Ukraina … ville det være en faktor hvis han ikke vurderte situasjonen ordentlig «, Detaljer Oliver Stone.

Og Oliver Stone gjetter: «Det kan ha vært» isolert fra hans normale funksjon «og han møter ikke lenger folk» ansikt til ansikt «.

Ifølge flere kilder nær Kreml, Den russiske lederen skal ha vært operert i forrige uke.

Putins helseproblemer forårsaket av regjeringen.