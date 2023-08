Pyongyang lanserer krigsfly etter USAs inngrep

Militæret «beordret raskt» jagerflyene sine til å «evakuere og være klare for luftrommet der USAs strategiske rekognoseringsfly hadde trengt inn». «Forsiktig» sa rapporten.

En amerikansk soldat som er internert i Nord-Korea ønsker å forlate militæret, og USA er «desillusjonert over det ulik amerikanske samfunnet», ifølge Pyongyang.

Talsmannen snakket om en «farlig militær provokasjon» fra USA og advarte om at det nordkoreanske militæret ikke vil nøle med å ta alle mottiltak for å beskytte landets suverenitet.

Forrige måned truet Nord-Korea med å skyte ned amerikanske overvåkingsfly som krenket luftrommet, og anklaget Washington for å «intensivere spionoperasjoner» utover det som burde gjøres «i krigstid».

Den siste hendelsen kommer mens lederne i USA, Japan og Sør-Korea møtes til et toppmøte på Camp David.

Nasjonal sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus, Jack Sullivan, sa at de måtte bli enige om en plan for militærøvelser som strekker seg over flere år og forplikte seg til å konsultere i krisetider.