Pyongyang sier at en amerikansk soldat som tok seg ulovlig inn i Nord-Korea søker asyl

De Amerikansk soldat Lagt inn forrige måned Nord-Korea Nord-Koreas offisielle presse rapporterte tirsdag (15. august) at han hadde innrømmet ulovlig innreise og uttrykte sin vilje til å søke asyl i landet eller i et tredjeland. Dette er de første kommentarene fra Pyongyang om saken.

Travis King skulle returnere til USA etter å ha havnet i problemer med sørkoreansk rettferdighet, men han krysset faktisk grensen til nord 18. juli for å bli med turister som besøkte den demilitariserte sonen som skiller de to Koreaene.

«I følge en etterforskning fra DPRKs kompetente byrå (Den demokratiske folkerepublikken Korea, red.anm.) innrømmet Travis King å ha tatt seg ulovlig inn i DPRKs territorium,» rapporterte KCNA ved å bruke Nord-Koreas offisielle navn.

I følge det offisielle nyhetsbyrået KCNA sa Travis King at han bestemte seg for å gå inn i Nord-Korea på grunn av «umenneskelig behandling og rasediskriminering i det amerikanske militæret». Travis King ble tatt i varetekt av soldater fra den koreanske folkehæren etter at han «bevisst gikk inn på» nordkoreansk territorium, og bekreftet militærets varetekt for første gang.

«Skuffelse i et ulikt amerikansk samfunn»

Travis King «uttrykte sitt ønske om å søke asyl i DPRK eller et tredjeland, og sa at han var desillusjonert over det ulik amerikanske samfunnet», gjentok KCNA, og bemerket at regimets etterforskning fortsatt pågår.

De femkant Tirsdag sa nordkoreanske medier at de ikke kunne bekrefte kommentarer tilskrevet Travis King. «Vi er fokusert (på å sikre hans trygge retur). Avdelingens prioritet er å bringe Private King hjem, og vi bruker alle tilgjengelige midler for å oppnå det,» sa en talsmann for Pentagon.

Nord-Koreas første offisielle kommentar til Private King var ren propaganda, sa tidligere CIA-analytiker Soo Kim, ekspert på politisk praksis ved LMI Consulting, til AFP.

«Kampanjemulighet»

«Kings arbeid i Nord-Korea ga Kim-regimet en rekke inngangspunkter, den første åpningen, selvfølgelig, for mulige forhandlinger med USA for Kings løslatelse,» sa han. Han påpekte at nordkoreanerne er «tøffe». Forhandlere».

«Dette er en mulighet for regimets propaganda til å snu utviklingen ved å kritisere USA og uttrykke Pyongyangs dype fiendtlighet mot Washington,» la han til.

Med Reuters og AFP