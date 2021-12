Qatar beslaglegger regnbueleker fordi de er “mot islamske verdier”

Qatarske tjenestemenn beslagla lekene.Mot islamske verdier“, Det mest konservative emiratet kunngjorde publisering av bilder av flerfargede leker inkludert regnbueflagget til LHBT-samfunn (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner).

Den rike Gulf-nasjonen, som forbereder seg på å arrangere verdensmesterskapet i 2022, lovet å ønske alle velkommen uten diskriminering under arrangementet, men landet fortsetter å bli stigmatisert av menneskerettighetsorganisasjoner for å anklage dem for homofili.

“Barneleker som inneholder slagord i strid med islamske verdier ble beslaglagt som et resultat av en søkekampanje i butikker i forskjellige deler av Qatar.“, kunngjorde handels- og industridepartementet på Twitter uten å avsløre detaljene.