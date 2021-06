Qatar forpliktet seg til å forbedre arbeidernes velferd, sier verdensmesterskapsarrangør i 2022 – Midtøsten Monitor

Lederen for organisasjonskomiteen for verdensmesterskapet i 2022 i Qatar sa at forholdene for arbeidstakere med lav lønn i utlandet har blitt bedre, men mer arbeid er nødvendig og Gulfstaten er forpliktet til å gjøre det. Reuters rapporter.

Qatar har møtt betydelig internasjonal gransking av behandlingen av arbeidere siden de vant rettighetene til å være vertskap for det første verdensmesterskapet i Midt-Østen i 2010.

Imidlertid har Qatar innført flere arbeidsreformer siden 2010, som de sier har vært til fordel for arbeidstakere, inkludert å heve minstelønnen i fjor til $ 275 i måneden og fjerne hindringer for å endre arbeidsgiver.

Generalsekretæren for Supreme Committee for Delivery & Legacy, Hassan Al Thawadi, sa: “Det er vår faste tro at hver person som bor i Qatar eller bidrar til Qatars utvikling blir behandlet med verdighet. Deres helse og sikkerhet er av største betydning til oss.” Qatar Virtual Economic Forum.

“Det er ikke en eneste nasjon i verden i dag som kan hevde å ha det perfekte arbeidssystemet eller det perfekte arbeidernes velferdssystem, og vi er ikke forskjellige. Fremgang er nødvendig, mer arbeid må gjøres.”

Han sa at Qatars forpliktelse til å forbedre arbeidernes velferd vil fortsette utover neste års mesterskap.

I mars hadde spillere for de nasjonale fotballagene i Tyskland, Nederland og Norge t-skjorter i forkant av verdensmesterskapskvalifiseringen og uttrykte bekymring for menneskerettighetene i Qatar, etter at Storbritannias Guardian-avis sa at de hadde talt minst 6500 arbeidsdrepende arbeidsinnvandrere i Qatar siden seieren vertsrettighetene. .

Qatar sa at de rapporterte dødsfallene var innenfor det forventede området for størrelsen og sammensetningen av befolkningen av involverte arbeidere, og at dødsraten hadde falt konsekvent siden 2010 på grunn av helse- og sikkerhetsreformer.

Al-Thawadi antydet at verdensmesterskapet forventes å bidra med rundt 20 milliarder dollar til økonomien, hvor en stor del av det kommer bygg- og turistsektoren til gode.

Qatar har brukt milliarder av dollar på å renovere og bygge stadioner, samt andre store infrastrukturprosjekter det siste tiåret.

Turneringen arrangeres fra 21. november til 18. desember neste år.