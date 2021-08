Qatar har ikke vært i stand til å forklare dødsfallet til 70% av migrantarbeiderne de siste 10 årene – Amnesty Workers ‘Rights

Qatar unnlater å undersøke dødstallet til tusenvis av migrantarbeidere i VM det siste tiåret Ny rapport Gjennom Amnesty International.

Menneskerettighetsorganisasjonen sa De fleste dødsfallene til migrantarbeidere Qatar “Naturlige årsaker” sies å skyldes hjerte- eller luftveisforstyrrelser; Ifølge en ekspert som siteres, forklares “meningsløse” klassifiseringer uten en rotårsak til døden.

Som et resultat kan 70% av dødsfallene være uforklarlige. “I et velutviklet helsesystem kan den eksakte dødsårsaken identifiseres i alle unntatt 1% av tilfellene,” heter det i rapporten.

Funnene kommer når Qatar og FIFA møter et økende press for å beskytte arbeidernes rettigheter fra fotballspillere og nasjonale fotballforbund i mer enn et år. Verdensmesterskap Start.

Qatars organisasjonskomité for VM har registrert 38 arbeidstakers dødsfall i byggeprosjekter i VM, hvorav 35 er klassifisert som “ikke-arbeidende”. Imidlertid mener Amnesty International at nesten halvparten av disse dødsfallene ikke har blitt undersøkt eller forklart på riktig måte.

Rettighetsgruppen sier eksponering for ekstrem varme og fuktighet vil være en vesentlig faktor og har oppfordret myndighetene i Qatari til å gi arbeiderne bedre beskyttelse.

– Når relativt unge og friske menn dør plutselig etter å ha jobbet lenge i høy varme, reiser det alvorlige spørsmål om sikkerheten ved arbeidsforholdene i Qatar, sier Steve Cockburn, leder for økonomisk og sosial rettferdighet i Amnesty.

“Qatar -myndigheter har ignorert advarselsskilt om at de ikke har klart å undersøke årsakene til migrantarbeideres død, som kan redde liv hvis de blir adressert, noe som er et brudd på retten til liv.

Siden han vant retten til å kjøre konkurransen i 2010, har Qatar utsatt arbeidsinnvandrerne for en ubarmhjertig studie av behandling for 2 millioner. Avslørt av The Guardian i februar Mer enn 6500 arbeidsinnvandrere fra Sør -Asia har dødd i Qatar det siste tiåret.

Qatari -tjenestemenn har sagt at immigrasjonsdødeligheten er innenfor det forventede området, avhengig av personalets størrelse, men epidemiologer har sitert Amnesty Internationals rapport som “kravet fra myndighetene … på grunn av lav kvalitet på dataene”.

De sa at arbeidsinnvandrere som gjennomgikk helsekontroll før de dro til Qatar generelt var unge, friske og “på toppen av livet”.

I mai ble Myndighetene i Qatar tok en rekke tiltak Målet er å beskytte arbeidere mot varmen, inkludert forlengelse av sommerarbeidsforbudet, når arbeidere ikke klarer å jobbe ute på en varm dag i løpet av dagen. Amnesty ønsket flyttingen velkommen, men sa at det ikke gikk bra nok.

Rapporten beskrev ødeleggelsene for familiene til de døende arbeiderne. I følge qatarisk lov må det utbetales erstatning ved “arbeidsrelaterte” dødsfall, men unnlatelse av å undersøke dødsfall på riktig måte kan føre til at arbeidsgivere ikke blir anerkjent, noe som gjør at arbeidsgivere kan unngå kompensasjon, sa Amnesty.

“Jeg har ikke mottatt noen kompensasjon fra Qatar. Bipana, kona til Tul Bahadur CardiEn 34 år gammel bygningsarbeider fra Nepal døde i fjor.

“Det er så vanskelig å være alene. Jeg føler at livet mitt har vært bortkastet … mannen min brenner. Jeg føler at jeg brenner i olje.”

Som svar på rapporten fremhevet den qatariske regjeringen prestasjonen, inkludert arbeidsreformer, den nye minstelønnen og fjerning av barrierer for jobbendring.

Den sa at den hadde gjort betydelige fremskritt med å overvinne effektene av varmestress, og at data om skader og død var i tråd med internasjonal beste praksis og satte nye standarder for regionen.

En talsperson for regjeringen sa: “Qatar er opptatt av arbeidsreformer og vil ikke gi opp noen organisasjon som ønsker å diskreditere fremskrittene vi har gjort.”