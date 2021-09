Qatar ‘Østlandet’ formidler seieren i Afghanistan

Qatar vil bli en verdifull mekler for verdens liberale demokratier hvis deres stemmer skal bli hørt i Kabuls regjeringspalass.

Hvis det er ett land i Afghanistan som har tjent på det siste produktet, er det utvilsomt Qatar, et lite Gulf -land.

Qatar, som har hatt fredsforhandlinger med Taliban-ledelsen, USA og Ashraf Ghani-regjeringen i Kabul, har med hell transformert Europa til et nytt forbilde for et nøytralt, fredsskapende land som Norge.

Det lille kongeriket Qatar har forsøkt å fremstå som en uavhengig fighter i regionen de siste 25 årene og har drevet bort fra skyggen av sin gigantiske nabo Saudi -Arabia. Det var ikke lett, men å holde fredssamtaler i Afghanistan var et vendepunkt for et lands strategiske posisjon i Persiabukta.

Reklame

Qatar regnes som en gåtefull nasjon, som har skapt motsetninger og reiser mange spørsmål. For eksempel har den et senter for mediemakt kalt Al-Jazeera, som har endret det vestlige, arabiske sentriske perspektivet som ikke er nyheter siden 1996. Den tar ofte stillinger som anses som uvennlige mot USA og dets vestlige allierte.

Les også: USA mistet veien i krigen mot terror og forvirret verden

Den amerikanske flyvåpenbasen er noen få kilometer fra Al Jazeera hovedkvarter i Doha, den største i Gulf -regionen. Qatar er en nær alliert til Washington, som rutinemessig lar USA starte militære operasjoner i regionen. Den motstridende politikken til Doha -etablissementet er at løping med kaninen og jakt med byttet er praktisk synkronisert med hverandre.

Det muslimske brorskapet har vunnet islamistenes tillit rundt om i verden i Qatar ved å ha høye personer som er etterlyst i hjemlandet, inkludert opprørere fra Hamas og Tsjetsjenia.

For eksempel ga Doha beskyttelse til sjeik Youssef al-Qaradawi, en senior geistlig ansett for å være den åndelige lederen for Det muslimske brorskapet i Egypt. I prosessen ble Qatar støttet av et “terrorfond” av sine naboer, De forente arabiske emirater, Saudi -Arabia og Bahrain. I 2004 bodde den tsjetsjenske separatistflyktningen Jelim Khan Yanderbev i Doha, men ble oppdaget av fiendene og drept i en bilbombing.

I 2006, da Hamas ble valgt til makten i de palestinske områdene, ga Qatar økonomisk og annen bistand til den nye regjeringen. Dette gjorde Israel og USA sint, som beskrev den islamske gruppen som “terrorister” og nektet å anerkjenne valget. Qatar respekterte ikke kritikken og ga senere asyl i Doha til Khalid Mashal, en av Hamas ‘ledere.

I 1996 var Qatar et av de første landene som etablerte forbindelser med Israel, en bredtstående arabisk rival i Gulfen. Selv om forholdet var under kulturelle og sportslige bånd, etablerte faktisk Qatar et sterkt forhold til Israel da ingen andre land i regionen gjorde det.

Qatars økende geopolitiske inngrep har gjort sin største nabo, Saudi -Arabia, sinte, og i 2017 brøt regjeringen i Riyadh brått alle båndene til Doha. De forente arabiske emirater (UAE), Bahrain og Egypt har sluttet seg til sitt bitre og enestående forhold til saudierne. Hvis saudierne hadde forventet at Qatar ville krype, kunne de ikke ha misforstått det hvis de hadde beklaget.

Qatar var umiddelbart imot å styrke båndene til sine naboer ved å styrke båndene til Persiabukta, Iran og en annen nabo, Tyrkia. Saudi-Arabia har krevd suspendering av nyhetskanalen Al-Jazeera, suspensjon av all bistand til Det muslimske brorskapet og brudd på forbindelsene til Iran. Qatar nektet, som det var. Landet gjennomgikk en periode med sivile uroligheter, men frem til januar i år gjenopprettet en gruppe land ledet av Saudi -Arabia alle bånd til Qatar. Det er klart at regjeringen i Doha insisterte på retten til å føre en uavhengig utenrikspolitikk.

Siden den gang har Qatar blitt beskrevet som “et land som dunker over vekten” og har lykkes. Framgangen i Taliban-Afghanistan / USA-samtalene i Doha vil ikke endre Qatar til det høyeste nivået, men vil gjøre det mulig for den å gi en stor løsning til den afghanske regjeringen der. I motsetning til Talibans første periode mellom 1996-2001, har ingen annen ekstern styrke enn Pakistan sagt mye om Afghanistans fremgang, og denne gangen har Qatar Talibans velvilje til å spille en betydelig moderat rolle i utviklingen i Afghanistan.

Qatar vil bli en verdifull mekler for verdens liberale demokratier hvis deres stemmer skal bli hørt i Kabuls regjeringspalass. Selv om Taliban heter en tøff regjering, betyr det at departementets struktur ikke er lett å oppnå, at mange kompromissløse fraksjoner må imøtekommes. Etter alt å dømme virker dette fortsatt som et ork.

Taliban har holdt døren åpen og hevdet at det er en midlertidig regjering. Dette åpner muligheten for en inkluderende ordning i fremtiden. I dette spiller Qatar en nøkkelrolle. Pakistan er ikke alene om å ville støtte en bred regjering som vil fortynne Islamabads innflytelse i Kabul.

Rollen i Qatar er lik Norges rolle, som beskrev fred rundt om i verden i ulike konflikter. For eksempel, under borgerkrigen for en egen Eelam mellom 2000-2006, spilte Norge en nøkkelrolle for å sikre en våpenhvile mellom LTTE og regjeringen i Colombo. Tidligere, i 1993, meklet Norge i en av verdens vanskelige konflikter – Oslo -fredsavtalen mellom palestinerne og Israel.

Les også: Vår kinesiske mann i Kabul – og andre gode filmer

I løpet av de siste to tiårene ser det ut til at den regjerende familien i Qatar har utviklet en strategi for å gjøre sin tilstedeværelse kjent med forsiktige strategiske inngrep som har spilt en nøkkelrolle for å støtte pro-vestlige opprørere i Syria. Og andre islamske bevegelser i regionen. Nabolandet Iran, inkludert Libanon, Jemen og videre, følger Saudi -Arabia etter, med Qatar som følelsesmessig trekker seg fra enhver konflikt.

Landet som var blant de rikeste menneskene i verden bidro til å dra nytte av det. For å akseptere det har herskerne innført begrensede politiske reformer over tid, inkludert lokalvalg. Dens ikke-truende størrelse og rolige agenda har gjort den akseptabel for alle nyanser av politikere.

India hadde også et hjertelig forhold til Qatar, noe som muliggjorde tidlige møter mellom tjenestemenn i Delhi og Taliban -ledelsen i Doha.

Nå som Qatars fremtredelse har vokst til Talibans internasjonale talsmann, venter flere overraskelser fra denne moderate, muslimske nasjonen.