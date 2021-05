Qatar styrker beskyttelsen mot varmestress for arbeidstakere

En generell oversikt viser Al Bayt Stadium, bygget for FIFA VM i fotball i 2022, under en stadiontur i Al Khor, nord for Doha, Qatar, 17. desember 2019. REUTERS / Kai Pfaffenbach / File Photo

Qatar har innført strengere tiltak for å beskytte arbeidstakere mot varmestress ettersom Perserbuktstatens menneskerettighetsrekord får fornyet fokus før de er vert for fotball-VM i 2022.

Nye forskrifter utstedt onsdag, den siste i en serie arbeidsreformer, utvidet forbudet mot utendørs arbeid i høysesongen og gjorde årlige medisinske kontroller obligatoriske.

Forbudet mot utendørs arbeid ble økt med en time for å utvide fra kl. 10 til kl. 15.30 fra 1. juni til midten av september, som også utvider den forrige varigheten med flere uker.

Alt arbeid må stoppes hvis temperaturen på arbeidsplassen når som helst overstiger 32,1 grader Celsius.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) ønsket flyttingen velkommen som et eksempel på evidensbasert politikkutforming.

“Med klimaendringer som påvirker arbeidstakere over hele verden negativt, bør vi forvente at flere land vil vedta lovgivning om varmestress i nær fremtid,” sa Sharon Barrow, generalsekretær for International Trade Union Confederation, i ILO-uttalelsen.

I mars hadde spillere fra Tyskland, Norge og Nederland trøyer i forkant av verdensmesterskapskvalifiseringen som uttrykte bekymring for menneskerettighetene i Qatar etter at den britiske avisen Guardian sa at beregningene viste at minst 6500 arbeidere Migranter hadde dødd i Qatar siden den vant vertsrett. For 10 år siden.

Doha har sagt at rapporterte dødsfall var innenfor det forventede området for befolkningsstørrelsen og demografien til de involverte arbeiderne, og at dødsraten har gått jevnt ned siden 2010 på grunn av helse- og sikkerhetsreformer.

I fjor hevet Qatar minstelønnen med 25% til 1000 riyaler ($ 275) i måneden og fjernet kravet om at arbeidstakere skulle få tillatelse fra arbeidsgivere til å bytte jobb.

Våre standarder: Thomson Reuters tillitsprinsipper.