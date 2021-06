Qatar vil kreve at fansen av verdensmesterskapet i 2022 skal vaksineres Helse

Qatar vil kreve at seere av verdensmesterskapet i 2022 skal ha mottatt koronavirusvaksiner for å delta i spillene, kunngjorde regjeringen.

Statsminister Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani sa til avisredaktørene i Qatari at Gulf-nasjonen prøver å sikre seg en million doser vaksiner for å vaksinere fans som vil se turneringen.

“Innen FIFA World Cup Qatar i 2022 vil de fleste land i verden ha vaksinert og vaksinert innbyggerne,” sa Sheikh Khalid til statlige medier søndag. i stand til å vaksinere alle innbyggerne, vil ikke Qatar tillate fans å komme inn på stadioner uten å motta en full vaksinasjon mot viruset. “

Qatar registrerte 585 dødsfall og 220 800 tilfeller under pandemien. Den første verdensmesterskapet i Midtøsten starter 21. november 2022.

“Vi forhandler for tiden med et selskap om å skaffe en million doser koronavirusvaksine for å vaksinere dem som deltar i Qatar FIFA World Cup,” sa Sheikh Khalid. “Vårt primære mål med å vaksinere uvaksinerte er å beskytte folkehelsen til borgere og innbyggere.”

Qatar-VM-arrangørene og FIFA kommenterte ikke umiddelbart statsministerens kommentarer.

Qatars forberedelse til verdensmesterskapet siden seieren i FIFA-avstemningen i 2010 har blitt påvirket av bekymringer om brudd på menneskerettighetene og behandlingen av migrerende arbeidsstyrke som bygger infrastruktur, inkludert åtte stadioner.

Men søndag i Norge stemte en ekstraordinær kongress i landets fotballforbund mot å boikotte verdensmesterskapet hvis landslaget kvalifiserer.

Noen toppklasser i Norge, som Rosenborg og Tromso, og grasrotorganisasjoner var blant dem som foreslo en boikott. Norges fotballforbund hadde anbefalt mot å gjøre det, og foretrakk i stedet å presse på for flere tiltak for å forbedre diskriminerende lover og betingelser for arbeidsinnvandrere.

I avstemningen stemte 368 delegater mot boikotten, mens 121 var for.

AP-sportsforfatter Steve Douglas bidro til denne rapporten.

