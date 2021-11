Qatar / VM 2022 / Kvalifiseringsrunde / Nederland-Norge (2-0) / SOFOOT.com Se Nederland slå Norge

Nederland 2-0 Norge

Rumper: Bergwign (84e) og Debay (90e+2)

Nederland var varmt.

I et forsøk på å vinne for å unngå knuter i hjernen, snublet nederlenderne lenge mot Norge, som tapte mot Colcott Earling Holland, men tok tre poeng i Rotterdam sist. Til tross for aksjene leverte ikke begge lag stort i den første perioden da tempoet var veldig lavt. Memphis Debay, som scoret flest mål i disse kvalifiseringsrundene (11 soldater), prøvde å bringe fare, men hans fire forsøk ble blokkert av Nylon. Overfor kom Norge tilbake til garderoben med null skudd på klokka på 45 minutter.

Da Tyrkia la ekstra press på Louis van Gaals menn, I forumet for dette møtet, தி oransje Viste det samme ansiktet som han hadde i første periode: Ikke egentlig plaget av nordmennene, men veldig redde foran mål av slike som Tanzuma og Debe, som var veldig nære på å endelig slippe nederlenderne i løpet av et kvarter. Det var bare en utsettelse, da Bergwizn ankom noen minutter senere for å bekrefte valgbarhet ved å skyte Nylon. (1-0, 84e). Møtet kunne ikke blitt avsluttet uten Barcelonas mål, og han sørget for reisen ved å score mål mot Qatar. (2-0, 90e+2). Med Tyrkias seier i Montenegro var Nederland to poeng foran tyrkerne og befruktet billetten til VM.

Haaland & Cie kan nå ærlig ignorere verdenscupen som finner sted i Qatar.

Nederland (4-3-3): Chilsen – Dumfries, von Dijk, de Lict, Blind – Vijnoldam, de Jong, Klaassen (de Rune, 73e) – Bergwign, Debe, Danzuma (AK, 88e) Oppdretter: Louis van Gaal.

Norge (4-3-3): Nyland – Peterson (Olson, 87e), Strandberg, Hanse-Olsen, Melling – Odegord, Thorsby (Thorstwet, 46e), Norman (Gregerson, 74e) – Eliunci, Sorlot, o. Solbakken (Hajj, 46e, King, 74e)). Oppdretter: Foreldede Solbagan.

