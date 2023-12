Den påståtte hjernen bak saken, Pier Antonio Panzeri – som ble arrestert i desember 2022 – har aldri uttalt seg offentlig siden Qatargate-eksplosjonen, en sak som involverer korrupsjon og utenlandsk innblanding i Europaparlamentet. Ved bare én anledning gjorde advokatene hans dette for ham, i en RTBF-nyhetssending, og forklarte grunnene hans for å velge angrende status.

Jeg kan ikke akseptere spredningen av falske og grunnløse påstander uten å reagere.

I dag, gjennom en pressemelding, minner Pier Antonio Panzeris advokater oss om at verken de eller deres klient «Jeg ønsker ikke å delta i den offentlige debatten om denne saken«. Men til tross for at han er utfordret fra alle sider, ønsker Pier Antonio Panzeri å gjøre denne avklaringen: «I et demokrati aksepterer alle sin trygghet som de vil, og det trenger jeg ikke bestemme. I denne instruksen er jeg ingens fiende, og begrenser meg til å si sannheten til rettferdighet om hva jeg har gjort med andre. Jeg kan imidlertid ikke akseptere spredningen av falske og grunnløse påstander uten å reagere på dette. Derfor, Mr. Jeg vil at Mark Darabella skal møtes av en dommer så snart som mulig.»

En flott åpning mot de angrendes tilstand

I hjertet av denne avklaringen er åpenbaringene til den andre angrende personen i belgisk rettshistorie. For ordens skyld, i januar 2023, lover Pier Antonio Panzeri, som en del av en avtale med domstolene, å avsløre alt han vet om Qatari-skandalen: mottakerne av korrupsjonen, organisasjonen, kildene til midler som ble brukt… i bytte for en større avsløringsstatus omvendelse, en «begrenset» dom på 1 års fengsel og 1 Estimert til millioner av euro.

I sine uttalelser innrømmer Pier Antonio Panzeri korrupsjon og å være en av lederne i organisasjonen. Men i sitt vitnesbyrd, ifølge ulike medier, avslørte han også at han betalte mer enn 120 000 euro til sosialistisk MEP Mark Darabella. Informasjon som Pier Antonio Panzeris advokat Me Laurent Kennes aldri bekreftet: «Det er forbudt for oss, og det er en del av kontrakten at vi ikke bekrefter informasjonen i filen som undersøkes«