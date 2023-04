«QR debatten»: Inflasjon, overvurderte handlekurver? Følg livene våre i La Une og Auvio

Ikke overraskende, med en samlet inflasjon på 10,3 %, er 2022 et rekordår. Aldri siden starten av de harmoniserte europeiske tiltakene (1996) har inflasjonsraten i Belgia vært så høy.

I følge Planbyråets prognoser skal inflasjonen avta i år til 4,5 %. Men for å dra nytte av en rente under 2 %, må du vente to år til.

For å spare så mye som mulig, pleier belgiere å handle mer og mer i Frankrike? Hvordan redusere beløpet på kvitteringen? Blir små lokale produsenter neglisjert? Bør den politiske verden gripe inn i matvareprisene?

For å kommentere det på settet til «QR debatten», mottar Sacha Daout patrick prevot (føderal stedfortreder) (PS), Florence Reuters (føderal stedfortreder) (MR), Yvan Verougstraete (visepresident for Committed), Jean-Philippe Ducart (Test Achats talsperson), carole dembour (Økonom i Fevia, næringsmiddelindustrien), wim van edom (Sjeføkonom i Comeos, Belgian Trade Federation) og Dominique LeBrun (Vicepresident for FWA, den vallonske landbruksføderasjonen).

Finn oss i kveld klokken 21:40 på TV-forsiden, på nettet gjennom Auvio-plattformen vår, men også live på Facebook-siden vår for å reagere med oss.

