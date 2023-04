«QR debatten»: Kunstig intelligens: venn eller fiende? Følg livene våre i La Une og Auvio

Programvare for kunstig intelligens har eksplodert de siste årene. Avanserte teknologier lar mennesker oppnå store bragder, men de er også noen ganger kilden til store katastrofer. For noen dager siden tok for eksempel en mann sitt eget liv etter å ha snakket med Chatboten Eliza.

I Italia er chatboten ChatGPT i sentrum av debattene. Regjeringen besluttet nylig å blokkere tilgangen til plattformen. Ifølge ham ville det ikke respektere lovgivningen om personopplysninger til brukere.

Så kan kunstig intelligens manipulere mennesker? Vil kunstig intelligens ha en positiv eller negativ innvirkning på sysselsettingen? Kan vi stole på medisinsk diagnose laget kun av kunstig intelligens? Kan kunstig intelligens overgå menneskelig intelligens?

For å kommentere det på settet til «QR debatten», mottar Sacha Daout matthew michael (statssekretær for digitalisering) (MR), christopher lacroix (Forbundsmedlem av Representantenes hus) (PS), Marie-Catherine De Marneffe (UCLouvain professor og FNRS-forsker, lingvist med spesialisering i kunstig intelligens), Simon Pierre Breuls (Leder for SMB og medlem av ungdomskomiteen til Union wallonne des entreprises), Yves Poulet (direktør for Senter for data- og juridisk forskning), Saba Parsa (visepresident for det høyere audiovisuelle rådet), og caroline depuydt (psykiater).

