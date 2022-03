Qualcomm avduker sitt første AI-drevne 5G-modem

Også Wi-Fi 7 kommer til plattformen Hurtigkobling 7800En av Qualcomms stjernenyheter på årets MWC Barcelona er X70 5G-modemet, som kan nå en teoretisk topp på 10 Gbps i nedlastingshastighet. Det er ment å følge plattformen. Snapdragon 8 Gen 1 presentert i desember i fjor. Det spesielle med dette modemet er å inkludere en kunstig intelligens-prosessor for første gang.

«Takket være kunstig intelligens vil modemet være i stand til å forutse miljøet sitt ved å lære«, forklarer Jean Varaldi, administrerende direktør i Qualcomm Frankrike.

Til nå har modemet lyttet til omgivelsene og deretter tilpasset seg. Fra nå av fanger den umiddelbart konteksten, for eksempel trafikkforhold eller posisjonen til smarttelefonen, takket være informasjonen som samles inn av antennene. Dette lar deg optimalisere flyter med algoritmer basert på ulike modeller som inkluderer høyere eller lavere urban tetthet eller vegetasjon, for eksempel.

Se også video:

Dette lar deg øke gjennomsnittlig datahastighet i vanskelige radiosituasjoner. Dette er tilfellet når du for eksempel er på kanten av et basestasjonssignal eller på et høyhastighetstog. Qualcomm lover en ytelsesgevinst på 30 % og bedre dekning.