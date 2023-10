Qualcomm og Google slår seg sammen for å utvikle RISC-V-brikker for bærbare enheter – 17. oktober 2023 kl. 20.19

Chipdesigner Qualcomm kunngjorde tirsdag at de har inngått samarbeid med Alphabet-selskapet Google for å utvikle bærbare enheter som smartklokker som bruker brikker basert på RISC-V-teknologi.

RISC-V, uttales som «Risk Five», er en åpen kildekode-teknologi som konkurrerer med dyr proprietær teknologi fra den britiske brikkedesigneren Arm Holdings.

RISC-V kan brukes som et nøkkelråmateriale for alt fra en smarttelefonbrikke til avanserte prosessorer for kunstig intelligens.

Amerikanske selskaper fortsetter å jobbe hardt for å utvikle RISC-V-teknologi, og til tross for bekymringer fra lovgivere, bruker Kina amerikanske selskapers kultur med åpent samarbeid for å fremme sin egen halvlederindustri.

Qualcomm sa at de planlegger å markedsføre RISC-V-løsningen for wearables globalt, inkludert i USA.

I følge Qualcomm vil denne løsningen tillate flere produkter i Android-økosystemet å bruke laveffekts, høyytelses tilpassede prosessorer. (Rapportering av Jaspreet Singh i Bengaluru; Redigering av Shailesh Kuber)