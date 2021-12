Quantron tilknyttet H2 lastebilprosjektet i Norge

Det norske H2 lastebilprosjektet ble lansert for to år siden av Oslo kommune og Wieken fylke, og samler produsenter av grønt hydrogen og stasjonsoperatører samt produsenter av kjøretøy og utstyr. Målet med satsingen er å drive 100 hydrogenbiler og bygge et nettverk av bensinstasjoner for dette drivstoffet i Oslo-området.

“Transportsektoren i landet vårt er klar for nullutslipp og hydrogen er en av de mest lovende løsningene på dette området …”, sier Jan Carsten Gjerløw, prosjektleder for H2-lastebilen. “Vi er glade for å samarbeide med Quantron for å betjene lastebiler som kjører på rent drivstoff.



En flott mulighet

Quantron ble grunnlagt i 2019 og designer lastebiler og elektriske busser for alle typer virksomheter og kommuner. Det tyske selskapet skal produsere lastebiler til lastebilprosjektet H2 neste år og levere dem til Norge i 2023. Ballard Power Systems, En av de største produsentene av hydrogen brenselceller for tunge kjøretøy.

“Vi ønsker å tilby våre kunder en løsning som er helt sentrert på grønt hydrogenQuantron-prosjektleder Anil Reddy forklarer.Dette partnerskapet med H2 Truck-prosjektet er en flott mulighet for selskapet vårt..”