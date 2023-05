Queen Elizabeth-konkurranse: liste over tolv finalister godt mottatt, men maskerer dårlig store ubalanser

Med all sjåvinismen full, var det ingen store overraskelser, ingen eller ingen, i kåringen av de tolv finalistene. Silvia Sequeira, Jasmine White, Florian Hassler eller Daehan Kim, som gjorde et spesielt sterkt inntrykk i semifinalen, vil konkurrere på siste etappe, med unntak av en overraskende dårlig prestasjon. For andre er selvfølgelig fremføringen av finalen – med orkesteret, og ikke lenger med pianoet – en helt annen opplevelse fra de to første rundene: noen kan uttrykke seg der, andre tvert imot. Kan bli skuffet. .

Queen Elizabeth-konkurranse: Ingen belgiere blant finalistene

Overraskende nok endrer noen mennesker fullstendig melodien i sjangrene som dekkes. Medlemmer av juryen (ikke alle fra første runde) i semifinalen hører bare melodiene og kandidatene begynner å synge operaen, noen ganger til og med eksklusivt. Faktisk, hvis et lite flertall av finalistene (Brockway, Kwan, Kim, Musichenko, Roussel, Warenberg og White) ville komme opp med en blandet fremføring, det vil si en opera med noen få melodier blandet inn, de andre fem (Hassler, Jeong, May, Neher og Sequeira) De synger bare opera. For de tre dager lange finalene fra 1. til 3. juni vil ikke mindre enn 40 operaarier og 9 melodier bli produsert av Alain Altinoglu fra La Monnais symfoniorkester og hans musikere. De vil ikke bli bedt om å snakke, men dette bør være først.

Finalister i Dronning Elisabeth-konkurransen ©Concours Reine Elisabeth

For å være ærlig, som understreket i disse spaltene for to dager siden, er ikke Queen Elizabeth-konkurransen lenger en typisk sangkonkurranse, men den tør ikke å annonsere seg selv som en operakonkurranse. Derfor denne litt grove vurderingen, foran en jury bestående for det meste av operasjefer, må kandidatene synge minst én operaarie i første runde og i finalen, men ingen i semifinalen.

Nok en følelse av overraskelse: Sjelden i år ville konkurransen ha slått så unge kandidater på den ene siden og svært gamle på den andre. Daehan Kim og Juliette ble født i mai 2000, og de ti andre finalistene er mellom 27 og 31 år. Noen av de sistnevnte, som sopranen Julia Musisenko-Greenhalgh, har allerede hatt karrierer som har ført dem til noen av de beste europeiske operascenene. Er sangmarkedet så konkurransedyktig at det fortsatt er nødvendig å konkurrere i konkurranser etter en alder av tretti?

Queen Elizabeth-konkurransen: Forestillinger, med eller uten operastykker?

Semifinalene er en mulighet til å oppdage artister, men noen ganger talentfulle: Margaret Bond, Amy Beach, Pauline Viardot, noen kandidater la spesielt vekt på å rehabilitere glemte komponister. Ville det ikke vært bedre å tvinge hvert program til å bestå av verk komponert av musikere av forskjellige sjangere, i den grad at en konkurranse tilsynelatende vunnet av en bestemt sjanger av voksisme forsvinner fra repertoaret?

Et ord mer for å hylle arbeidet til de fem «tjenestemennene» (gjort tilgjengelig for kandidatene gjennom konkurransen) eller andre (som de spesielle kandidatene tok med seg bagasjen sin) guider. Mens noen virker mer inspirerte enn andre, fortjener alle en spiss av hatten.