Queen Watch Prince William prøver på Skottlands nasjonale drink Irn Brew

Dronningen ble støttet av barnebarnet prins William da hun gjorde sitt første offisielle besøk nord for grensen siden mannen hennes hertug av Edinburgh døde i dag.

Den 95 år gamle Majesty ble introdusert for Skottlands nasjonale drink, Ir Brew, før han turnerte AG Bar-fabrikken i Cumberland, hvor den ikoniske brusen lages.

Den 95 år gamle kongen, som hadde på seg et blått ensemble med perlekjede og hvite hansker på en stilig skjerm, gikk sammen med hertugen av Cambridge – kjent som Earl of Strattern i Skottland – for å legge til rette for nyåpningen av fabrikken .

Dronningen, som blir med prinsesse Anne på onsdager og torsdager, er i Skottland for Royal Week, hvor hun forventes å delta i aktiviteter som feirer fellesskap, nyhet og historie.

Den 95 år gamle dronningen har ankommet Skottland for sitt første offisielle besøk nord for grensen siden mannen hennes, hertugen av Edinburgh, døde.

Hertugen av Cambridge, kjent som Earl of Strattern i Skottland, besøker dronning Elizabeth II, prøver Irn-Brew, besøker AG Bar-fabrikken i Cumberland, hvor drikken blir laget som en del av hans ukentlige tur til Skottland

Under besøket møtte kongen, som hadde tilbrakt det meste av slusene på Windsor Castle, med de ansatte og fikk en oversikt over selskapets historie.

Til tross for sorg for sin avdøde ektemann, vil dronningen fortsette sine plikter som statsoverhode og bo på Holyroodhouse Palace i Edinburgh, hennes offisielle hjem i Skottland.

Holyrood Week, også kjent som Royal Week, ble avlyst i fjor på grunn av en epidemi.

I år, i henhold til myndighetens retningslinjer, vil tradisjonelle arrangementer som hagebanketten ikke finne sted på Holyroodhouse.

READ President of the Society of Editors trekker seg etter å ha blitt kritisert for å forsvare britiske aviser mot rasistiske påstander Hans majestet, som markerer et fire-dagers besøk i Skottland, skal bo på Holyroodhouse Palace i Edinburgh, hans offisielle residens i Skottland.

Den 95 år gamle kongen, sammen med barnebarnet hertugen av Cambridge, åpnet offisielt fabrikkens nye prosesseringsanlegg

I en serie tweets søndag før Hennes Majestets ankomst, understreket Buckingham Palace dronningens lange tilknytning til Skottland.

Det sto: ‘I morgen, Royal Week 2021, eller’ Holyrood Week ‘finner sted hver sommer i Queen Scotland, da Queen og medlemmer av Royal Family feirer skotsk kultur, prestasjoner og samfunn i hele Skottland.

‘Hans majestet er forbundet med Skottland av nedstigning og dyp hengivenhet. Akkurat som familien tilbrakte sommer somre på Palmoral Castle, reiste dronningen til alle deler av Skottland fra de fjerne Hebridene til Dumfries og møtte mennesker fra alle skotslag. ‘

Besøket kommer en måned etter at prins William og Kate Middleton turnerte i Skottland i en uke i mai, og kalte det et statsstøttet angrep for å tvinge landet til å motarbeide nasjonalistenes krav om uavhengighet.

Den 95 år gamle kongen avsluttet et blått ensemble med perlekjede og hvite hansker i et stilig display. Filmen forsøker prins William Irn-Brew

Besøket kommer en måned etter at prins William og Kate Middleton turnerte i Skottland i en uke i mai, og kalte det et statsstøttet angrep for å tvinge landet til å motarbeide nasjonalistenes krav om uavhengighet. På bildet prøver hertugen av Cambridge Iron Brew

Dronningen kom tilbake til arbeidet med et smil på sitt første forlovelse som ble fotografert etter begravelsen til hennes elskede prins Philip 27. april.

Konge Sett via videolink fra Windsor Castle mens du ønsker gjestmøter velkommen til Buckingham Palace.

Han dukket opp på skjermen iført en lyseblå blomsterkjole med perler, fanget han et virtuelt publikum på Buckingham Palace for å motta sin opphøyde Ivida Burmistre, ambassadør i Latvia.

Han mottok også ærverdige Sarah Afo Amani, ambassadør på Elfenbenskysten, under det virtuelle møtet.

Mannen hennes døde 9. april, 99 dager, 10 dager etter begravelsen til prins Philip.

Selv om dette markerte første gang dronningens arbeid ble fotografert siden hertugen av Edinburghs begravelse 17. april, var det ikke første gang hun kom tilbake på jobb siden hennes død.

Dronningen kom tilbake til kongelige plikter fire dager etter at hertugen av Edinburgh døde. Ved den anledningen deltok han på pensjonsseremonien for den tidligere Lord Chamberlain Earl Peel tirsdag.

Senere, på sitt andre offisielle engasjement siden prins Philip døde, ønsket han sin nye Lord Chamberlain velkommen til sitt kontor.

Dronningen (bildet) er på Royal Week i Skottland, hvor hun deltar i feiringer som feirer fellesskap, innovasjon og historie.

Kongen (bildet), som tilbrakte mesteparten av slusene på Windsor Castle, blir med prinsesse Anne onsdag og torsdag

To uker med kongelig sorg til minne om den 73 år gamle dronningens mann endte fredag ​​23. april ved monarkiet og deres hjem, noe som betyr at vindene fikk lov til å gå på jobb på heltid.

Kongefamilien tok et siste farvel med Philip ved en sosialt fjern begravelse i St. George’s Chapel den 17. april, da dronningen satt alene og sørget for sin kone.

Tolv dager etter hertugens død fylte dronningen 95 år og sendte en takkemelding til velvillige for at de brukte bursdagen sin til å hylle Philip.

Han sa at han og familien var i en ‘stor tristhet’, men ble trøstet av ordene som priste hertugen.

“Vi er dypt berørt og blir stadig påminnet om at Philip har hatt en så ekstraordinær innvirkning på utallige mennesker gjennom hele sitt liv,” la han til.

Besøket kommer en måned etter at skotske medier rapporterte at det var et lurt grep å sende ‘berømte’ prins William og Kate Middleton nord for grensen.