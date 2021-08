Queen’s Park Rangers 2-2 Barnsley: Charlie Austin Cole løser Point Hoops

Charlie Austin begynte i QPR i juni på en gratis overføring fra West Brom etter en lånesøknad forrige sesong

Charlie Austin fanget forlengelsesmålet da ubeseirede QPR kom fra 2-0 for å gjenopprette et poeng mot Barnsley på Gian Prince Foundation Stadium.

Etter at Elias Cher brakte Rangers tilbake i kampen på en personlig innsats, slo spiss Joan Barbett keeper Brad Collins fra krysset.

Yorkshire -siden avanserte raskt da Dominic Fraser vant offsidefellen og slo ballen forbi Cheney Dyen, som hadde doblet de to foregående sesongene.

Kaptein Cole Woodrow scoret deretter sitt 50. mål for klubben, men etter pause dominerte Rangers da de ble dyttet tilbake og Austins mål scoret et fortjent uavgjort.

Rangers -sjef Mark Warburton gjorde fire endringer i spillet, hvorav tre ble implementert, med Lee Wallace og Lyndon Dykes skadet og Moses Odubajo suspendert. Følg hans røde kort mot Middlesbrough.

Austin har scoret syv ganger i tidligere kamper mot Barnsley – hans beste beregning mot noen klubb – men han var sulten på effektiv service da han ikke klarte å gjøre et meningsfylt målforsøk i første omgang.

Barnsley gjentok høytrykks-taktikken, som bidro til å gjøre sluttspillet i fortiden, men deres slanke første gang etter fryserens start var en hodepine for Rangers, som trakk seg ytterligere da han leverte Time Styles ‘cut-back Woodrow. En mulighet han ikke kunne gå glipp av.

Keeper Woodrow grep Barnsleys 50. mål fra veldig nært hold

Warburton hentet George Thomas og Andre Dossell 35 minutter senere. Og Jimmy Dunne måtte gjøre en annen endring ved å erstatte Jordi de Wijes i forsvaret.

Dunne flyttet nærmere da han klatret for høyt fra ett hjørne og gikk like over distansen og reddet en strålende reaksjon fra Austin Brad Collins på nok en dødball-levering.

Rangers fortsatte å skyve fremover og stolen snudde da Toby skar til venstre før han skjøt inn i taket på Sibic -nettet.

Woodrow gikk glipp av sjansen til å løse det, skjøt bredt etter å ha tatt en lang ball, og Barnsleys håp om hans første utenlandske seiersseier under Marcus Shop ble ødelagt da han fant en plass i feltet for å utligne Austin Collins – hans 153. ligamål.

QPR -manager Mark Warburton i hans første halvdel erstatter:

“Vi to var nede, og vi følte at vi måtte endre det raskt. Det var ikke en refleksjon om Andre eller George – de var bedre fra den første dagen i pre -season.

“Men vi måtte endre det. De er begge berørt. Det kan være mange mennesker.

“Vi var veldig gode rundt banen i andre omgang. Vi var gode og skapte muligheter.

“Vi var på forfoten og tok vare på ballen og kan ha vunnet kampen til slutt.”

Barnsley -kaptein Collie Woodrow sa til BBC Radio Sheffield:

“I første omgang kunne vi ha vært 3-0, 4-0, men hvis du ikke bruker sjansene dine, vil det vare lenge og det blir vanskelig.

“Før denne kampen de fløy, ga vi en god prestasjon, og noen ganger tror jeg de overgikk dem alle. Det er frustrerende å ikke vinne.

“Når vi ser på prestasjonene våre, er det en forbedring. Denne gangen er vi på reise og spiller under en helt ny stil under en ny manager, og etter hvert som sesongen går, blir vi bedre.”