Queens sang «We Will Rock You» kan være en kur mot diabetes, finner studien

Selv om dette virker umulig, er det likevel en svært seriøs studie publisert i «The Lancet» som sikrer at kultsangen til Queen-gruppen ville stimulere produksjonen av insulin på bare noen få minutter.

Hvis Queens rykte er godt etablert, trodde vi ikke gruppen hadde så mye makt over mennesker! Sveitsiske forskere har utviklet en studie publisert i et vitenskapelig tidsskrift lansetten, for å demonstrere at det er mulig å bruke musikk for å stimulere kroppen og utløse frigjøring av insulin. Beviset er at cellene begynner å slippe den noen minutter etter at personen har lyttet til bestemte sanger. Spesielt planethiten «We Will Rock You» av Queen, ifølge professor Martin Fussenegger.

Les også: FREDDIE MERCURY: en viktig auksjon over hans samling av gjenstander og instrumenter vil bli holdt

Et alternativ til diabetesbehandling?

Diabetes er en sykdom som er definert av for høyt nivå av sukker i blodet på grunn av fravær eller lav produksjon av insulin i kroppen. De berørte må nå følge en daglig kur med insulininjeksjoner. For øyeblikket er denne vitenskapelige oppdagelsen ennå ikke klar til å brukes klinisk, men i fremtiden kan det bli svært interessant å motvirke diabetes. Faktisk valgte forskerne å bruke et protein fra E. coli-bakterier som kan reagere på mekaniske stimuli. De innkapslet den deretter i designerceller implantert i magen til flere laboratoriemus.

Rock, mirakelløsningen

Ved å teste ulike metoder for å utløse insulinproduksjon, som lys, temperatur eller lydbølger, fant de ut at musikk på 85 desibel var effektiv. Nærmere bestemt spilte musikken i minst tre sekunder og ble avbrutt i ikke mer enn fem sekunder. Oppmerksomhet, ikke hvilken som helst musikk! Rock er det som fungerer best, mens klassisk musikk gjør lite.

Men mirakeltittelen forblir Queens «We Will Rock You», som «utløste omtrent 70 % av insulinresponsen på 5 minutter, og alt på 15 minutter. Dette kan sammenlignes med den naturlige glukoseinduserte insulinresponsen hos friske individer, sier studieforfatter Martin Fussenegger. En sang tett fulgt av «Avengers»-lydsporet, og han spesifiserer at musikken må spilles veldig nært for at dette skal fungere: «Våre konstruerte celler frigjør bare insulin når lydkilden spilles direkte på huden over implantatet. overbevist om at denne metoden en dag kan brukes som medisinsk behandling:

Dette kan dekke de typiske behovene til en diabetespasient som spiser tre måltider om dagen.

Inntil Queen virkelig blir en medisin, må mer forskning og testing gjøres.

Les også: