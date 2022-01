Qu’il neige ou qu’il gèle, cette Jeep n’aura aucun problème pour rouler cet hiver

Zapping Autonews Autonews Daily #52: L’actu auto de la semaine en video

Scène se passe à Crescent, dans l’Oregon, et lorsque l’on entre en hiver là-bas, les pneus neige sont obligatoires. Mais face à une récente tempête de neige, cet automobiliste a décidé d’aller encore plus loin.

En effet, il a rajouté des chenilles par-dessus ses pneus afin de pouvoir circuler en toute tranquillité peu importe l’état des routes. Malin ikke ?

Et si l’on en croit l’auteur de cette vidéo, le conducteur de cette Jeep n’a pas chaussé ces chenilles unikhet pour narguer les autres habitants locaux. Non, il s’en sert pour les aider justement.

Eh oui, puisqu’il est un des rares conducteurs à pouvoir circuler dans ces conditions, il s’occupe de faire les courses pour un bon nombre de familles bloquées à la maison.

Bon, on ne va pas se mentir, pour passer aux chenilles puis changer, ce n’est pas de tout repos. Il faut s’y connaître et le processus de montage et demontage n’est pas une mince affaire.

Mais voilà, dans une région telle que l’Oregon, ça peut vite avoir du sens.