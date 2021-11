Quiz – Forza Horizon 5: Wild Ride to Mexico

Tre år etter Forza Horizon 4 kommer det talentfulle britiske studioet Playground Games tilbake med en enda mer ambisiøs femte del, denne gangen tar oss under den meksikanske solen …

Det har blitt et must for elskere av racingspill. Med nesten kirurgisk presisjon leverer Microsoft en ny episode av sin «Forza»-serie på Xbox og PC nesten hvert år på slutten av året. Redaktøren veksler mellom Forza Motorsport, simuleringen, og Forza Horizon, arkaderacerspillet i åpen verden. Den første serien er utviklet av Turn10-studioet. Den andre, fra British Playground Games. To vidt forskjellige tilnærminger som lar deg nå et veldig bredt publikum.

Spesielt Forza Horizon har tatt fart de siste årene. Kritikerrost, Forza Horizon 4, til tross for sin fortreffelighet, manglet den lille detaljen som ville ha gjort den til en kulttittel. For mange spillere var det spillmiljøet som manglet sjarm. Hvis Storbritannia er en majestetisk lekeplass, tilbød det ikke en lekeplass så variert som Australia eller… Mexico, den nye destinasjonen valgt for dette femte verket.

Etter Colorado, Sør-Europa, Australia og Storbritannia, plasserer Forza Horizon koffertene sine i Mellom-Amerika for å få oss til å oppdage sjarmen til Mexico. Et enormt spillmiljø som fremfor alt byr på et stort mangfold, snødekte fjell til toppen av en vulkan, gjennom ørkenen, urskog, små pittoreske byer og fargerike byer. Det er virkelig noe for enhver smak, og spillverdenen er veldig godt sammenkoblet via et gigantisk kart som spilleren kan navigere fritt.

Hva vil splitter nye fra starten: Det er det utrolige mangfoldet og overfloden av innhold som tilbys her: ørkenløp, gateløp, naturturer, historieoppdrag, nettmesterskap, forbudte utfordringer, løp med sjefer, fartsutfordringer , eksplosive paneler for å få erfaring, påskeegg, hundrevis av kjøretøy å kjøpe for å fylle garasjen din, hus å kjøpe… Racer og utfordringer teller bokstavelig talt i hundrevis. De er ikke alle nødvendigvis like. Noen arrangementer er litt mindre inspirerte enn andre. Totalt sett er vi litt skuffet over bossløpene, som nå sliter med å overraske oss. Og med god grunn, da de forrige episodene allerede bød på veldig like utfordringer. Dette er også den eneste kritikken vi vil komme med med denne Forza Horizon 5. Det er noen små nye funksjoner, for eksempel racing på lavt nivå, men vi har fortsatt følelsen av at det mangler litt nytt nivå av foreslåtte aktiviteter. Noen mer merkelige utfordringer kunne ha brakt litt mer mangfold til spillet, for veteraner fra franchisen. Når det er sagt, fungerer formelen også, mangfoldet er der, og med mindre du er helt sliten, er det vanskelig å ikke bli forelsket i Forza Horizon 5.

På spillsiden står vi overfor et veldig arkadekjørespill. Han ruller fort, veldig fort til og med. Spillet er tilgjengelig for alle publikummere, også de som aldri har hatt et racingspill i hånden. Imidlertid er kjøringen fortsatt teknisk nok til å beholde en viss utfordring. For i tillegg til fart, er det også nødvendig å ta hensyn til dekket terreng, værforhold og uforutsette potensialer (konkurrentkrasj, felthendelser, eksplosjoner …) Spillet er imidlertid fortsatt veldig ettergivende siden det er Det er mulig å gå noen sekunder tilbake for å unngå en krasj og også at du ikke nødvendigvis trenger å vinne løpet for å komme videre. Victory gir bare ekstra kreditter her, som skal brukes på å kjøpe nye kjøretøy eller bygninger i de fire hjørnene av kartet. Kjøringen er imidlertid intens og også veldig behagelig, spesielt siden hvert element i spillet kan konfigureres og følelsene varierer enormt fra bil til bil.

Forza Horizon 5 viser imidlertid bare sitt fulle potensial etter timer og timer med spill. Hvis det er mulig å spille det alene, er det i multi hvor tittelen viser sitt fulle potensial med sine online mesterskap, sine verktøy for å skape utfordringer og ruter eller sin «Battle Royale»-modus. Det er nok her til å oppta hundrevis av timer uten å bli lei. Husk også at utviklere tradisjonelt leverer to store utvidelser i månedene etter at spillet er utgitt. Fremtiden ser lys ut for Forza Horizon 5.

Også teknisk sett imponerer Forza Horizon 5 med sin store åpne verden perfekt optimalisert på alle medier. Spillet kjører på PC, Xbox Series og Xbox One. Gjengivelsen er nødvendigvis forskjellig avhengig av maskin. På en «feit» Xbox One er spillet fortsatt overraskende pent. Detaljnivået er rett og slett mindre. Dette kan sees spesielt i skogen med mye mindre lunder og visuelle effekter. På Xbox Series og PC er tittelen iøynefallende med helt nydelige bilder og et detaljnivå presset til maks. Forza Horizon 5 er veldig pen, til tross for sin status på tvers av generasjoner. Man vil til og med ha en tendens til å hevde at dette er et av de beste neste generasjonsspillene vi har sett til dags dato. Vi beklager imidlertid at det fortsatt er nødvendig å velge mellom kvalitets- eller ytelsesmodus. Det er 60 FPS i 4K eller 30 FPS i 4K med detaljer presset til maks. Spillet viser sitt fulle potensial med sine endeløse landskap, tropiske stormer og sandstormer, som kan sees bevege seg i sanntid på skjermen.

Når det gjelder lydsporet, er observasjonen den samme: den franske dubbingen er utmerket, låtene er varierte og av god kvalitet. Kanskje bare en liten ulempe: en tone litt for “djeunz” som ikke vil appellere til alle publikummere. Det var absolutt nødvendig at Forza Horizon 5 også nådde de yngste …

Forza Horizon 5 i seg selv bringer veldig lite virkelige nyheter sammenlignet med sine forfedre. Men spesifikt for en Assassin’s Creed, en Call of Duty eller en Need For Speed, er oppskriften perfekt mestret, de nye miljøene som tilbys her representerer et flott spillefelt, innholdet er faraonisk og teknisk sett lages lisensen hver gang . Fint sprang fremover. Forza Horizon 5 vil ikke overraske seriens gjengangere, men Playground Games-spillet bør alltid treffe alle fansen.

konklusjon

Selv om den ikke introduserer noen store nyheter sammenlignet med den siste delen, klarer Forza Horizon 5 å etablere seg uten problemer som et av de beste arkaderacingspillene de siste årene og potensielt det første virkelige smellet i neste generasjons konsoller. Playground Games maîtrise parfaitement sa formule du monde ouvert et foreslå avec le Mexique et formidabelt terreng de jeu, avec des décors de jeu variés, des courses par centaines et des éditeurs de défis et modes de jeu en ligne qui offrent une durée de vie quasiment som sådan. Ekstremt morsom å kjøre, Forza Horizon 5 spiller overflødighetens kort med sitt gigantiske kart, helt vanvittige utfordringer og grandiose prestasjon. Den klarer også å forene både rattfans og nybegynnere takket være det tilgjengelige grepet og strenge håndteringen. Hvis det er en kamp du ikke bør gå glipp av på slutten av året, er dette den.