Quiz – Tandem A Tale of Shadows: Et puslespill med to perspektiver

Utgitt i løpet av oktober måned 2021, Tandem: A Tale of Shadows er et plattformpuslespill med en klar kunstnerisk retning, og som heller ikke skuffer med tanke på spillingen.

Snarere vant til produksjoner for virtuell virkelighet, tilbyr det parisiske uavhengige studioet Monochrome ved denne anledningen et videospill for PC og konsoller kalt Tandem: A Tale of Shadows. Det er et puslespill med et snev av plattformer og 2D-infiltrasjon som tilbyr den originale ideen om å måtte nærme seg nivåene fra to forskjellige perspektiver.

I Tandem: A Tale of Shadows spiller vi Emma, ​​en 10 år gammel jente som er fascinert av forsvinningen av en gutt, den eneste sønnen til en kjent illusjonistfamilie, Thomas Kane. En sak som fortsatt er uløst av Scotland Yard, men Emma er fast bestemt på å etterforske. Mens hun går mot Kane-familiens herskapshus, blir Emma overrasket av en hestevogn som ruser forbi henne. En bamse faller fra den, våkner til liv og de begynner begge å følge etter kjøretøyet. Vognen var faktisk på vei mot det mystiske Kane-familiens herskapshus. De to karakterene våre vil deretter utforske stedet for å finne ledetråder.

Tittelen er delt inn i et kapittel der vi vil utforske forskjellige rom i herskapshuset gjennom litt mer enn 40 nivåer. Ganske korte nivåer som vil kreve å løse gåter og gjøre litt plattformer for å nå nøkkeldelen som vil tillate, når nøkkelen er fullstendig gjenoppbygd, å flytte til et annet sted i huset. I hvert av nivåene kontrollerer vi de to Emma, ​​men et trykk på en knapp vil endre perspektivet vårt for å ta kontroll over teddybjørnen Fenton.

De to karakterene tilbyr to forskjellige måter å spille på. Emma går i toppsynet mens Fenton er limt til veggene og beveger seg i et 2D-plan. Synsvinkelen endres ikke, de to karakterene utvikler seg sammen, men det er fortsatt nødvendig å veksle mellom de to for å overvinne de mange gåtene. Disse er sterkt avhengige av bruk av lys og skygge, da Fenton kun kan bevege seg på faste overflater, men også på kasteskygger. Emma har en lykt som lar deg leke med dekorasjonene og dermed skape passasjer for at bamsen vår skal komme seg videre. De to karakterene må også samhandle med objekter og brytere for å løse gjennomtenkte gåter.

På en ganske klassisk måte bringer hvert kapittel sin del av ny mekanikk som legger til konseptet lys og skygge. Disse mekanikkene er veldig smart integrert i spillet og er ganske instinktive. Det er også dødelige fiender for Emma her, som tilfører et kjærkomment lite snev av infiltrasjon. De siste nivåene i hvert miljø er også en mulighet til å implementere alt som er lært i løpet av kapitlet i et mer komplekst kurs og med litt mer iscenesettelse. Hvis håndteringen fortsatt er litt stiv, er dette ikke veldig urovekkende ettersom nivåene sjelden krever demonstrasjon av ferdigheter.

Konseptet klarer fortsatt å bli effektivt fornyet gjennom hele eventyret. Det tar ikke lang tid å avslutte, det tar bare fire eller fem timer å se slutten. Tittelen har også svært liten gjenspillbarhet, bare hemmelighetene å finne på visse nivåer gjør at du ønsker å returnere. Hvis settingen er veldig minimalistisk og lite tilstede gjennom hele spillet, lærer vi mye mer ved å finne disse hemmelighetene som gir tilgang til illustrasjoner og korte beskrivelser som lar oss lære mer om karakterene og universet.

Den kunstneriske retningen er en stor suksess. Hvert kapittel har sin egen visuelle identitet og settene er svært detaljerte. Spillet endrer stiler avhengig av karakteren du kontrollerer, ettersom Fentons perspektiv vil være helt svart-hvitt. Vi beklager imidlertid en liten mangel på forsiktighet i presentasjonen av omgivelsene, spesielt de svært raske klippene, eller mangelen på liv i ansiktsuttrykkene til karakterene.

Tittelen har en ganske mørk stemning, som kanskje får deg til å tenke på verkene til Tim Burton, det er ikke rart at lydsporet gjenspeiler dette aspektet. Veldig vakre komposisjoner akkompagnerer de forskjellige nivåene. Musikk tilfører en mystisk og noen ganger skremmende side til miljøene vi besøker, og skaper en hellig kontrast til utseendet til karakterene våre. Hvis det fortsatt er et spill med en veldig klassisk struktur, viser Tandem: A Tale of Shadows fortsatt veldig gode ideer og forslaget er effektivt.

konklusjon

Det uavhengige parisiske studioet Monochrome tilbyr med Tandem: A Tale of Shadows et nysgjerrig puslespill pyntet med 2D-plattformer og infiltrasjon. Vi spiller Emma, ​​en 10 år gammel jente som er fascinert av forsvinningen til Thomas Kane, den eneste sønnen til en kjent familie av illusjonister. Akkompagnert av Fenton, en animert teddybjørn, vil hun utforske det mystiske hjemmet til Kane-familien på jakt etter ledetråder. Tittelen er delt inn på en veldig klassisk måte i kapitler og nivåer som krever å løse ganske gjennomtenkte gåter. Emma og Fenton kan spilles på forskjellige måter (den ene spiller i ovenfra og den andre i et 2D-plan), og det vil være nødvendig å veksle mellom de to for å komme videre. Dessverre, litt kort, byr eventyret fortsatt på en god dose oppussing med forskjellige mekanikker introdusert gjennom kapitlene. Art direction er en virkelig suksess takket være dens storslåtte og svært detaljerte sett, dens mørke atmosfære og dens vellykkede musikk. Tandem: A Tale of Shadows er veldig effektivt. Synd uansett at grepet er litt stivt og presentasjonen viser noen problemer.