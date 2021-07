Rabid vaskebjørn bekreftet i Norge | Søtet

KOLOMBIA – Institutt for helse og miljøkontroll (DHEC) har bekreftet at en vaskebjørn funnet nær Block Road og Norway Road i Norge har testet positivt for rabies. Ingen er kjent for å ha hatt det på dette tidspunktet. Én hund er oppdaget og vil bli plassert i karantene i henhold til South Carolina rabiesloven. Vaskebjørnen ble sendt til DHEC-laboratoriet for testing 8. juli 2021, og ble bekreftet å ha rabies 9. juli 2021.

“Rabies overføres vanligvis gjennom bitt eller ripe som gjør at spytt fra et infisert dyr kan komme inn i kroppen til en annen person eller et dyr. Imidlertid infisert spytt eller kontakt med nervevev i åpne sår eller områder som øyne og nese, sa Terry. McCallister, Rabies Program Team Leader: “Munnen kan også overføre rabies.” “For å redusere risikoen for rabies, gi alltid ville og løsdyr sitt rom. Hvis du ser et dyr i nød, må du unngå å berøre det og kontakte noen som er opplært i å håndtere dyr, for eksempel din lokale dyrekontrolloffiser, kontrollkontor for dyreliv eller fagperson for rehabilitering av dyreliv. Rapporter alle dyrbitt, riper og eksponeringer mot potensielt infiserte dyr med rabies til DHEC. ”

Hvis kjæledyret ditt ser ut til å ha blitt bitt eller riper av denne vaskebjørn, eller er funnet med sår av ukjent opprinnelse, kan du vurdere at kjæledyret ditt kan ha blitt utsatt for rabies og ring DHECs miljøkontor på (803) 53-5490 under normal Virksomhet (kl. 08.30 til 17.00, mandag til fredag) eller etter åpningstid og på helligdager på (888) 847-0902 (velg alternativ 2).