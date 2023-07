Racing Genk mister endelig en av feilene sine

KRC Genk har allerede brukt mye penger på overgangsmarkedet, men det er også bevegelse på avreisesiden. Faktisk kvittet limburgerne seg med en spiller denne fredagen. Eboué Kouassi har klart å gjennomføre en overgang til Portugal. Aruka annonserte dette offisielt.



Arouca kunngjorde offisielt i kveld at de har kjøpt Gousy fra Racing Genk. Spilleren har tidligere spilt for den portugisiske siden på utlån. Det satte en stopper for Cousins ​​problemer hos Racing Zenk.

22 kamper for Zeng

I januar 2020 signerte Genk Cousin fra Celtic Calcio. Fornøyd med bidraget hans bestemte limburgerne seg for å kjøpe ham seks måneder senere for €1,5 millioner. Den defensive midtbanespilleren klarte imidlertid aldri å slå gjennom i Genk og ble lånt ut til Arocca. Så denne klubben får spilleren. Koussi spilte totalt 22 kamper (946 minutter) for den belgiske klubben. Han scoret ikke eller assisterte. Ivorianeren fikk seks gule kort.

́ 🐺 Eboué Kouassi trekker seg tilbake til FC Arouca, en tittel som er sikret 🔵#LobosDeArouca #AmorEPaixao pic.twitter.com/eQlWVCW5GE — FC Arouca (@OfficialFCArouca) 7. juli 2023