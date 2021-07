Rafa Benitez ga Everton kaoset da Alex Iwobi fortsatte kaoset

Valg hodepine

Ettersom Everton er på vei til Old Trafford om ni dager, forventes det at Rafa Benitez navngir en åpning XI som vil gi et innblikk i tankegangen hans før sesongens første kamp.

Blues siste sesongvennskap mot Manchester United 7. august vil være veldig nær siden mot Southampton på Goodison syv dager senere.

Hva ga Amerika oss basert på to sportsturneringstips?

Når Jordan Pickford og Dominic Calvert-Levine kommer tilbake fra pause etter Euro 2020, vil de være i Benitez-oppstillingen, men et spill med United kan komme snart for paret.

Evertons jakt på en ny høyreback fortsetter, og med Seamus Coleman som utnytter en full tidlig sesong i tanken, vil klubbens kaptein sannsynligvis starte på Old Trafford.

Ved siden av han? Det vises så lenge det vil. Selv om Ben Godfrey og Lucas Dickney startet begge kampene i Florida, bestemte Benitez seg ikke om hvem han skulle starte med Michael Keane og Mason Holgate.

Evertons dekorasjon på midtbanen er også uklar. Forutsatt at Benitez går inn i 4-2-3-1-formasjonen, vil Allen og Abdulez Dou Dougore være favoritter, men Jean-Philippe Kabamin er i form og inspirert i sommer.

Grovt sett begynte nykommer Andros Downsent mot både Millonarios og Poomas, så det er godt å stå i kø i en uke mot United på lørdag, og derfor mot Southampton.

Alex Iwobi har startet begge amerikanske turneringer og burde ha Benitez i tankene på startspilleren – spesielt Richardson er ennå ikke på internasjonal tjeneste – nykommer Demar Gray skiller seg ut, både fra benken og fra start.

Men hva med James Rodriguez? Kunne Everton ikke ha startet ham mot Southampton?

Nathan Bradhead og Anthony Gordon var begge livlige på cameo i sin andre omgang i USA, og begge Benitez får plass i troppen for Southampton.

Resultater, resultater.

Keen Eye

Moyes Keane vil ikke være i Everton, men hvis klubbens kamp med Paris Saint-Germain fortsetter, vil han fortsatt være en blues-spiller når vinduet lukkes.

Siden det var en unik mulighet, var det spennende å finne baksiden av nettet i går kveld mot den 21 år gamle Puma.

Keane selvtillit økte bak i målet.

Selvfølgelig ville du ha forventet at han skulle fullføre Crays første ball først – og den savnen ville gjøre lite for å endre tankene til hans mistenkte – men ballen ble presset forsiktig under keeperen og tillatt å treffe det tomme nettet.

Noen ganger trenger streikere flaks.

Den italienske spissen, som bommet på en god sjanse i søndagens kamp mot Millonarios, hadde plutselig en vår på skrittet. Han sluttet seg til en akrobatisk volley med en tverrligger, som ble blokkert av den utstrakte armen til en forsvarer. Ingen dom ble avsagt. Hvis det var det, ville Keane sørge for å ta det.

Keane viste også evnen til å spille. Hans beste arbeid var da ballen var foran ham, fikk kjøre kanaler og forlenge forsvar, men han viste et dyktig preg for å spille Iwobi i feltet.

Vi må se hvor mye vi ser Keane i Everton -skjorten, men hvis han blir værende – det kan skje – er det viktig for 21 -åringen å være trygg.

Det kan bare være en tape-in, men ethvert midtpunkt gjør et mirakel i midten.

Alternativ skapelse?

Benitez foretrukne skapelse antas å være 4-2-3-1, men den nye sjefen endret ting i andre omgang.

Fra benken gikk Allen, D’Cour og Kabamin og Everton inn i 4-3-3-formasjonen.

Allen forankret for det meste midtbanen, noe som gjorde at Tucson og Kabamin kunne presse seg lengre frem.

Midtbanen hadde et solid blikk på det, og med atletismen til Dcour og Kabamin virket Blues mer skremmende fremover og klarte å få kropper inn og ut av boksen mer enn de gjorde.

Carlo Ancelottis favorittformasjon er 4-3-3, men det forvirrende problemet for italienerne er hvem som skal spille sammen med Allen og D’Gour, Marco Silvas andre sesong pådro seg skader i dette området.

Men Gbamin nå – touch -treet – ser passe og sterk og veldig imponerende ut i hver scene. Hvis det var tilfelle, kunne Benitez Silva bruke et system han ønsket og Ancelotti gjorde langt mindre enn han ønsket.

Alex Iwobi

For Ancelotti og Iwobi ble dette aldri bekreftet, det ble spekulert At Samtale om hans foretrukne posisjon.

Men etter at manageren leste Iwobis hemmelige melding på sosiale medier forrige sesong, spilte han en nr. 10 -rolle mot Burnley i neste kamp.

Antagelsen er at han vil spille der.

Det fungerte ikke. Iwobi var like ille som Evorton, men Ancelotti skyldte på systemet rundt spilleren, ikke spilleren.

Men problemet forsvant ikke, og Benitez arvet Iwobi -rotet.

Før turnéen i USA imponerte nyheter fra Finch Farm den 25 år gamle Benitez, men ville den nye manageren like det han så på StateSite?

Mot Millonarios var Iwobi ikke på vingen i sine 70 pluss minutter, men hans 45 minutter lange opptreden – nummer 10 – var bedre mot Puma, men han var fortsatt stille.

På trening fikk han øye, men på banen syntes han å kalle seg en spiller, ikke bare til en posisjon han hadde for seg selv, men også for selvtilliten.

Iwobi er fortsatt en spiller som må overbevise mange evertonere, mens Benitez kan begynne å innse at han er en gåte.