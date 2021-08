Rafa Benitez har enkle nyheter når Norman Whitesight slutter seg til Everton

Med tanke på at Evertons seier på Wembley var høydepunktet i klubbkarrieren, kunne Norman Whiteside lære den nye blues -sjefen Rafa Benitez en eller to ting når han vinner publikum i Goodison Park.

1985 FA -cupfinale, Til Kronet Av Everton De kunne ha doblet en liga og et trofé i året før de tok denne rekorden for eneste gang i historien til nå av den beste siden og naboene, Liverpool.

Med fem kamper igjen scoret han 90 poeng. Howard Kendall Laget som dominerer bakken er Blues.

Tre dager før de møter Manchester United på Wembley, slo de Rapid Vienna 3-1 i Rotterdam for å vinne den europacup-vinnende pokalen.

Everton har ikke tapt i de tre foregående kampene mot Ron Atkinson den sesongen, slått dem 5-0 på Goodison og gjort 1-1 uavgjort på Old Trafford i en tilhørende kamp og slått United 2-1 fra League Cup. Eget gress.

Les mer: Thomas Thuchel kan ha avslørt sannheten om Rose Barclay og Everton

Etter at Kevin Moran ble den første spilleren som ble utvist i FA -cupfinalen, forbedret imidlertid hans fysiske og mentale utmattelse Kendalls menn med ekstrahvitt krølling da han feilvurderte Peter Reid, til tross for at motstanderne ble redusert til 10 mann. Siste venstre fotskudd på riktig sted Neville Southhall Fra kanten av området i det 113. minutt.

Skuddet gikk inn i bakre stolpe av Everton -keepers hanskekasse, og under den påfølgende reisen nektet waliseren, beskrevet av waliseren som “den beste keeperen i verden”, å plassere noen gjenstander på målet hvis det var mulig av motstanderne bruker dem som mål.

Om noe, den tidligere Liverpool -manageren Rafa Benitez The Blues står overfor en større oppgave enn Whiteside når de blir akseptert, men den tidligere internasjonen i Nord -Irland håper at spanjolen, som alle ledere, vil bli bedømt av resultatene til slutt.

Whiteside sa til ECHO: “Rafa Benitez er en veldig kontroversiell avtale, men jeg kjenner ikke den personen.

“Han har gode bevis, men noen få som Steve Bruce i Newcastle vil ikke ta ham, men han har jobb og fotballprat, så hvis han gjør det bra, vil alt gå bakover.”

Whiteside husket at til tross for at han scoret det målet mot Everton i FA -cupfinalen for fire år siden, kom båndet til Blues -fans naturlig til ham selv etter at han ble overført til Mercedes for 600 000 i 1989.

Han sa: “Jeg var vant til Stretford End på Old Trafford fordi jeg var fyren som vokste opp hjemme, som Wayne Rooney i Everton.

“Da jeg kom til Everton, tok Gladys Street meg fordi jeg var en arbeiderbarn, ikke så veldig stor Charlie.

– Jeg drar til Liverpool og trives med alle.

“Jeg hadde et dumt kne, men så mye de vet, vil jeg gi 100% til Everton når jeg spiller.

“Jeg likte et ekte forhold til fansen, og jeg går fortsatt, for det meste når United spiller der, får jeg alltid gode telefoner.

– Det blir interessant å se hva som skjer når vi flytter til det nye stadion, men det er en fantastisk klubb.

“Jeg vet at du har hørt det en million ganger, men det er virkelig en ekte familieklubb.”

Få all den siste kampreaksjonen, stadionnyheter, overføringsprat og mer. Få alle de siste Everton -oppdateringene og tilbakemeldingene og analysene rett til innboksen din med vårt gratis nyhetsbrev på e -post. Registrer deg her – det tar bare noen få sekunder! READ Tidligere Rangers-ess Barry Ferguson i keltisk varetekt for æresdebatt

Selv om Whiteside var vanlig i 1989/90 -sesongen og spilte 34 ganger, dukket kneskadene som plaget hans senere år i United opp igjen, og til slutt tvang han til å henge opp støvlene på bare 26.

Til tross for tre tiår beholdt Whiteside gode minner fra sin meget korte tid på Everton -siden.

Han sa: “Jeg trodde vi skulle skyve pokalene. Jeg kan fortelle deg bestillingen vår nå.

“Big New, høyreback Snots, Dave Watson og Kevin Radcliffe i midten, Neil Pointon på venstreback, Pat Nevin til høyre, deretter Stuart McCall og jeg til venstre med Kevin Sheidi foran med Sharby, Mike Newell og en Tony Coty.

“Dette er ikke et dårlig lag, 4-4-2 med to bredspillere, og selvfølgelig kan Sheets åpne en erteblikk med venstre fot.

“Vi er et åpent fotballag. Ark og snotter kan pinge en ball og Sharpie kan beholde den, mens Watson og Radcliffe kan forsvare.

“Vi begynte bra og slo United på Cotton, så jeg likte min første sesong, men dessverre ble jeg skadet og orket ikke kneet mitt.

“Jeg avsluttet bare to kamper i den andre sesongen, og det var ikke bra.

“Dessverre gikk det ikke til slutt, men jeg elsket tiden min på hytta.”

Må lese nyheter fra Everton FC

Det ble påpekt for Whiteside at han spilte i den første profesjonelle fotballkampen som reporteren deltok på-Everton slo Charlton 2-1 10. februar 1990.

Gitt hans nevnte høydepunkter i karrieren – inkludert å slå rekorden for den yngste spilleren i VM -historien – kan du tilgi ham for å være litt kjedelig i dette spillet som ikke er vesentlig under pulten, husket Whiteside umiddelbart kampen. En hendelse der Tony nektet å dele stoltheten over å være blues -toppscorer den sesongen med Coty

Whiteside mener at han burde bli kreditert Evertons utligning i det 44. minutt, kort tid etter at Paul Williams kastet jagerflyene i Sør -London, til tross for at han gikk mot målet foran et mål foran Qualis Street i det 73. minutt. Støt foran – Og dagens videokilder ser ut til å støtte ham, Selv om kommentatoren faktisk antyder at det var Charltons John Humphreys eget mål.

Han sa: “Jeg skal bare fullføre ledermålet mellom Tony Coty og meg.

“Jeg trodde jeg fikk poengsummen, det var utenfor rammen, jeg så, Tony gikk inn og sørget for.

“Det er målet mitt,” sa jeg, men manager Colin Harvey kom bort til meg og sa: ‘Norman, ikke bekymre deg. Han er en spiss, gi det til ham. ‘

“Han fikk 15, jeg fikk 13, men det burde vært lik 14 hver!”