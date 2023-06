Rafael Nadal støtter en av sine beste venner fra tribunen

Veteranen fikk et wild card på Mallorca og konkurrerte i sin siste ATP-kamp foran vennen og Davis Cup-lagkameraten Nadal. Feliciano nektet å trekke seg og beseiret Max Purcell 6-3, 7-5 på én time og 20 minutter for å kreve sin 505. ATP-seier..

Med sine 41 år og ni måneder er Feliciano den tredje eldste spilleren som har vunnet en ATP-tittel siden 1990, bak Jimmy Connors og Ivo Karlovic. Lopez slo 11 ess eller 10.244 mot Purcell, og overgikk Goran Ivanisevics 10.237.

Hjemmestjernen tapte tre poeng på sin første serve og reddet fire av fem pausepoeng i de to første servicekampene. Til tross for en solid innsats i andre sett, klarte ikke aussies å matche momentumet til tross for at de ble brutt tre ganger og gikk tidlig ut.

Rafael Nadal deltar på Feliciano Lopez sin kamp på Mallorca tirsdag.

Lopez fikk en dårlig start og møtte tre pausepoeng i kampens første kamp. Han doblet feil i det tredje spillet og mistet serven for å gi motstanderen ledelsen.

Plutselig brøt veteranen i kamp to etter en vellykket smash før han møtte ytterligere to pausepunkter i kamp tre. Feliciano holdt dem tilbake med kampvinnere og spilte upåklagelig tennis bak første serve til slutten av kampen.

Purcell spilte nok en elendig servicekamp på 1-2, savnet en enkel volley og tapte serve for andre gang på rad for å falle bak 3-1. Feliciano slo en servicevinner i forehand og gjorde 4-1, og Max svarte øyeblikk senere med sitt første vellykkede servicespill.

Australieren fortsatte å serve i den åttende kampen og møtte et settpunkt med en tapt forehand. Max vant serven sin for å hente kampen hjem og slo et ess for å forlenge settet.

Lopez serverte 5-3 og vant en perfekt kamp med et ess som tok ledelsen etter 34 minutter. Begge spillerne gjorde det bra i de ti første kampene i det andre settet på det raske underlaget, og gikk kort 5-5.

Lopez avverget tre kamppoeng fra motstanderen i den 11. kampen og konverterte en ny pausesjanse med en kampvinnende lobb som satte ham opp til 6-5. Feliciano serverte for seieren i den 12. og slo et ess på d-linjen for å få overtaket og forlenge karrieren foran familie og venner.