Rainbow Six kommer til iPhone

Det legendariske flerspillerskytespillet er i ferd med å bli utgitt på iPhone.

Ubisoft kunngjør ankomsten av en ny episode av Rainbow Six-serien på smarttelefoner. Utviklet av et team hos Ubisoft Montreal, vil denne nye episoden være inspirert av Rainbow Six Siege når det gjelder spilling, med en avslappende realisme i kampsituasjoner, bruk av en rekke dingser og 5 mot 5 lagkamper.

Spillet vil inneholde lagkamper på små områdekart. Et team av angripere må prøve å eliminere et lag med spillere som vil forsvare et område med tönn og spiker, med skytevåpen og forskjellige gadgets.

«Angripere vil utplassere observasjonsdroner for å samle etterretning og strategisk bryte ødeleggende vegger, gulv og tak, mens forsvarere vil blokkere alle inngangspunkter og bruke spionkameraer eller booby-feller for å sikre deres posisjon. Ved å kombinere strategi og lagarbeid, vil spillerne oppleve spenningen ved intens nærkamp når de veksler mellom angrep og forsvar for å gå seirende ut.» forklarer forlaget.

Som på konsoller vil det være mulig å bruke forskjellige agenter som vil ha sine egne evner. Ulike kart fra Rainbow Six Siege vil bli overført til denne mobilversjonen.

Tittelen forventes i 2022 på iPhone- og Android-smarttelefoner.

