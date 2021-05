Rakettfabrikk beskytter Augsburg europeiske lanseringssted – SatNews

Rocket Factory Augsburg (RFA) har signert en avtale med Norge Andy Space, Beskytter et av de mest ettertraktede lanseringsstedene i Europa.

RFA er involvert i utviklingen av rakettbiler for Newsbase med sin topp moderne forbrenningsmotorteknologi. Denne maskindesignen med høy ytelse, kombinert med de mest kostnadseffektive produksjonsteknikkene, er ny i Europa.

Med støtte fra OHB har RFA lykkes med å skaffe seg nøkkelteknologier og nøkkelegenskaper som vil lede RFA ONE-forretningssaken til global markedsdominans. Nyere branntester viser at RFA er på en vellykket vei for å etablere en effektiv og kraftig rakettmotorteknologi for Europa.

Andia Space mottok sin regionale godkjenning i september 2020 og har fått tillatelse til 30 oppskytninger per år fra deres nye romfartøy 35 km sør for det eksisterende lanseringsstedet. Plasseringen av rommet 69 grader nord og over polarsirkelen på Andy Beach i Norland County har en luftvei som sikrer en sti som ikke krysser befolkede områder med bakken. Andia tilbyr plass, lanseringsputer, integreringsanlegg for nyttelast og teknisk infrastruktur på stedet.

“Denne avtalen beskytter vår evne til å kompensere for første års drift. Vi er begeistret over å ha Europas mest avanserte partner for rakettkaster kompleks. Vi har nå alt fra dra og slipp i utviklingsprogrammet til lanseringsstedet til kundene for å få den første lanseringskampanjen“, Han sa Jrn Sperman, Chief Business Officer i RFA. “Fleksibel tilgang til verdensrommet fra det kontinentale Europa gjør at RFA kan tilby sine kunder den beste og mest kostnadseffektive lanseringstjenesten for deres nyttelast.. ”

“Et partnerskap med Rocket Factory er en annen viktig milepæl for den nye europeiske luftfartsindustrien, “Han sa Odd Roger Enoxsen, Administrerende direktør og administrerende direktør i Andia Space. “Vi ser frem til å støtte deres ambisiøse skyteplate fra vårt rom. Vårt forhold til RFA har vokst sterkt gjennom årene, og vi er stolte over at RFA fortsetter å være en del av vår visjon om å bygge en konkurransedyktig europeisk romfartsindustri.”