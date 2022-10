Rakettrapport: Norges bekymringer om kjernefysiske raketter; Ariane 6 er fortsatt forsinket

Velkommen til Rocket Report 5.15! Vi er tilbake med de vanlige rakettnyhetene om lanseringsforsinkelser og innsamling av bedrifter på vei til bane. Når vi snakker om vekkelser, er det virkelig mulig at Vector Launch sto opp fra de døde? Les videre for å finne ut.

Lanseringen av Terran 1 kan gli inn i 2023. Relativity Space har nylig fullført termiske eksplosjonstester av den første fasen av Terran 1-raketten, og ingeniører og teknikere fester nå den andre fasen til raketten. Om noen uker vil det ferdige kjøretøyet returnere til Launch Complex-16 ved Cape Canaveral Space Force Station i Florida for statiske avfyringstester, og forutsatt at et oppskytingsforsøk går bra, rapporterer Ars. «Vi er sikre på vår teknologiberedskap for lansering i år, og vi fortsetter å bevege oss mot det,» sa Tim Ellis, medgründer og administrerende direktør i Relativity Space i et intervju med Ars.

Det er alltid et men … Ellis fortsatte: «Men når vi nærmer oss slutten av året kan noen eksterne faktorer påvirke timeplanen for oss. Det er ingen garanti, men det er mulig. Disse eksterne faktorene inkluderer andre rombrukere i Florida, inkludert usikkerhet rundt oppskytingen av NASAs Space Launch System-rakett i midten av november og blackout-perioder under Spaceport-oppskytningsprogrammet. Dette hindrer flyselskapene i å starte på Thanksgiving, jul og nyttår på grunn av det høye flyvolumet.

Kanadisk Rocket Race Tracker. Mye, mye mer er skrevet i dette nyhetsbrevet om veksten av kommersiell publisering i USA, Kina, Europa og India. Men hva med Canada? Minst fem kanadiske selskaper jobber med å bygge sin egen kommersielle publiseringskapasitet. Disse selskapene er oppsummert i en ny artikkel av SpaceQ, som (dessverre) står bak en betalingsmur. De fleste selskaper jobber mot et mål om å lansere fra Spaceport Nova Scotia, som er under utvikling.

Store ideer, liten nyttelast … De fem selskapene er lokalisert i Calgary (AVRO Aerospace), Toronto (C6 Launch Systems, Nordspace og Spaceright) og Montreal (Reaction Dynamics). For eksempel ser alle for seg SpaceRydes ballongbaserte oppskytningskonsept – en variant av en liten satellittoppskytningsbil. Jeg vet ikke nok til å kommentere levedyktigheten til noen av disse virksomhetene, men en liten oppstart er en tøff virksomhet. Men hvis den kanadiske romfartsorganisasjonen begynner å tildele kontrakter, vil det hjelpe oss å finne ut hvem som er lovlige og hvem som ikke er det.

Orbex samler inn 45,8 millioner dollar i ny finansiering. Det skotske selskapet Orpex kunngjorde tidligere denne måneden at det hadde samlet inn £40,4 millioner ($45,8 millioner) i en serie C-finansieringsrunde ledet av den nye investoren Scottish National Investment Bank, rapporterte Space News. Arpex utvikler Prime, en liten bærerakett designet for å plassere opptil 180 kilo i lav bane rundt jorden. Bygget av selskapet ved en fabrikk i Forres, Skottland, vil kjøretøyet være den første oppskytningen fra Space Hub Sutherland, et nytt oppskytningssted under utvikling i Nord-Skottland.

Prime time i 2023? …Orbex samlet tidligere inn 24 millioner dollar i desember 2020 og 39 millioner dollar i juli 2018. Den vant også €7,45 millioner fra European Space Agency i mars 2021 som en del av BOOST-prosjektet! Et støtteprogram for utvikling av nye initiativtakere. Selskapet sa at det var rettet mot den første oppskytningen av sin Prime-rakett neste år og arbeidet mot det «langsiktige målet om å etablere en miljømessig pålitelig, økonomisk vellykket og bærekraftig europeisk romoppskytningsvirksomhet». (Sendt inn av Ken the Pin og LPD)