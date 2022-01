Rallye Monte-Carlo SS4: Ny flott tid for lobbyen

Den fjerde spesialen bekreftet at “den gamle lappen er ikke død, og fremfor alt ble Ford Puma faktisk født. Etter to.” Riper Seb Ogier satte to raske moduser, 2,8 bak Seb Loebs leder i går kveld.

“Det er vanskelig fordi grepet skifter fra hjørne til hjørne, men jeg føler meg bra i bilen så jeg kan treffe.” Trodde da han ble en ni ganger mester. Hans lagkamerat Craig Green, femte i den samlede rangeringen bak lagkameraten Gus Greensmith på 7 av 10, bekreftet det enorme potensialet til denne nye Pumaen: “Teamet presterte bra. Det er mitt å få mest mulig ut av potensialet. Jeg har bare 60 eller 70 % av bilens kapasitet.”

Så Ford er i god form og ting går bra for Hyundai på dette spesielle punktet, det er ingen tvil om at profilen er i tråd med egenskapene til det koreanske WRC fordi Ott Tanak setter den 2. raskeste tiden på 8 x 8. Ripe, En tidel av Theory Newville er fortsatt misfornøyd: “Fortsatt skummelt. Jeg har mange overraskelser, så vi må finne andre innstillinger for chassiset vårt …”

Oliver Solberg bekymret seg igjen for ny feil: “Det er vanskelig å konsentrere seg fordi det er så mye røyk i cockpiten og får meg til å gråte før spesialen starter. Det er ingen hjelp til å løse problemet. Jeg vet ikke hva som forårsaket alt dette. Røyk.”

SS3: Scratch for Lob, Crash for Formax, “Dream” for Newville

I dette tredje spesialshowet mellom Roure og Beuyl blåste Ford varmt og kaldt. Kaldt først med det store krakket til Adrian Formax. Etter å ha utlignet bestetiden til den første midtbanelederen Sebastien Ojier, gjorde den franske troende Undertaker, traff steinen i høy fart og rullet og fullførte løpet rundt femti meter ned. Heldigvis var mannskapet uskadd, men Pumaen ble hardt skadet og sjansene for retur på lørdag var små.

Øyeblikk senere trøstet M-Sport-troppene seg selv med den første ripen av deres nye WRC Rally1, selv om han ble kreditert til Sebastien Loeb, som allerede kjørte en god spesial. “Forurenset” Ved å passere rivaler foran ham.

“Det er mye glattere enn ski og regis noen steder.” Den ni ganger verdensmesteren innrømmet en retur på 5,5 fra lederen, mens lagkameraten Sebastien O’Groats ble rangert som 1,2 i divisjonen, etter en touchdown mot et tog, akkurat som Toyota Elphin Evans-redaktøren for tredje gang klokken 14.4. fra lobbyen.

Han mistet mye tid under et spinn på Theory New (ligner på Takamoto Katsuda). Han måtte tilfredsstille sin 6. raskeste tid på 12,8.

“Det er en drøm som går i oppfyllelse.” Hyundai-sjåføren har allerede klaget over at den ligger på 6. plass totalt med 40,1. “Jeg er ikke så redd for å kjøre bil. Vi har fortsatt mye arbeid å gjøre.”

Lagkameraten hans Ott Tanak satte den femte raskeste tiden til 7,5, med Craig Green som gjorde en tiendedel bedre bak femte.