Ralph Weber returnerte til seier i Norge

Den 28 år gamle St. Gallen-løperen vant europacupen i utfor i Kvitfjell onsdag. Han har ikke vunnet en divisjon siden desember i fjor.

Seieren i Europacuppen fikk nok en gang Ralph Weber til å se og smile. Den Flamsherberg-baserte utøveren vant onsdag sitt første av to planlagte løp på et norsk resort på Kvitfjell-ruta.

Weber var bare 0,7 sekunder foran svenske Olle Chundi og bare 0,18 sekunder foran italienske Guglielmo Bosca. Dette er Saint-Calais sin åttende seier i oppkjøringen til verdenscuppen. Hans første seier siden han vant Super-G på Santa-Catarina (ITA) 13. desember. Dagen før og dagen før hadde han meldt seg på 2. og 3. plass. Ralph Webers siste etappe starter 13. januar på Darwisio (ITA), fortsatt på Continental Downhill (3.). Han leder spesialklassifiseringen og generalen i Europacupen.

De tre andre sveitserne endte blant de 12 beste: Gilles Rule (6.), Joshua Medler (8.) og Gale Joulf (12.). Også på rangeringen er Lars Rosty (16.), Marco Kohler (23.), Cedric Oxner (27.), Alexis Moni (35.), Christoph Torrent (39.), Sandro Simonet (45.), Nicholas Macheret (50.), Arnold Boycett ( 51. Og Franjo van Almen (70.).

På torsdager og fredager er Kvitfjell vertskap for ytterligere to europacuparrangementer: en down og deretter en Super-G.

DUF