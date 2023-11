Brukere begynner å finne det litt røft. Å betale € 2000 for en MacBook Pro med 8 GB RAM i 2023 er nesten uanstendig.

I 2023 fanget Apple oppmerksomheten og interessen til Mac-entusiaster ved å introdusere nybegynnerkonfigurasjoner av 14-tommers MacBook Pro med 8 GB RAM, som ble solgt for €1 999. Mange lurte på om avgjørelsen var for radikal for en maskin beskrevet som «proff». Imidlertid snakket senior Apple-sjef Bob Borchers for å forklare begrunnelsen bak dette teknologivalget.

I et intervju med den kinesiske videoskaperen Lin Yiyi Bilibili, forsvarte Porchers effektiv bruk av minne i Apple Mac-maskiner. Han fremhevet bruken av minnekomprimering og en enhetlig delt minnearkitektur mellom CPU og GPU, noe som gjør M3 MacBook Pros 8 GB RAM tilsvarer 16 GB på andre datamaskiner. Han foreslo at hvis brukere prøver disse systemene, vil de bli imponert over ytelsen deres.

Nyttig teknologi

Men hvordan vurderer du en maskin beskrevet som «Pro» med 8 GB RAM? Ifølge Porchers ligger svaret i effektiviteten til teknologien. Tekniske egenskaper er ikke de eneste kriteriene, vi må også vurdere hvordan teknologien brukes i det virkelige liv. Apple har bedre RAM-administrasjon og høyhastighets flash-minne, som forhindrer nedgang når du bruker systembytte.

Til syvende og sist er spørsmålet om hva som utgjør en «proff»-maskin fortsatt åpent, siden det er mange profesjonelle applikasjoner som en MacBook Air kan romme. I stedet for å fokusere på tekniske spesifikasjoner, ser nøkkelfaktoren ut til å være å forstå hvordan disse maskinene fungerer i praksis. Den virkelige testen er brukeropplevelsen, og Apples MacBook ser ut til å skinne selv med «bare» 8 GB RAM.

