Ramadan begynner torsdag i Belgia

Styret for muslimer i Belgia (EMB) kunngjorde tirsdag kveld at fasten for måneden ramadan vil begynne på torsdag. Beslutningen ble tatt etter et møte i teologrådet i organisasjonen.

EMB-alternativet sier»Måtte denne velsignede måneden bringe visdom, tålmodighet og fremfor alt solidaritet med mennesker i nød etter de natur- og menneskeskapte katastrofene som har fulgt hverandre de siste månedene.Han inviterer det muslimske folket til å dra nytte av Ramadan.Utvid bønner for de berørte og sårbare, de etterlatte og alle familier som er berørt av tapet av en eller flere kjære.». Ramadan er den niende måneden i den arabiske månekalenderen, bestemt lokalt basert på synet av den første halvmånen av nymånen. «Tvilens natt».