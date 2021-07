Rangers bekrefter signeringen av John Lundstrom

Steven Gerrards Rangers-lag er ytterligere styrket i dag med tillegg av den engelske Premier League-midtbanespilleren John Lundstrom til sin treårige kontrakt.

Lundstrom, 27, har vist 62 opptredener for Englands første flytur de siste to sesongene for Sheffield United, og har imponert midt i parken for kniver mot noen av fotballens beste ferdigheter.

En Liverpool-spiller, han kom gjennom et ungdomsprogram i Everton og hadde flere referanser på EFL-nivå før han permanent flyttet til Steel City sommeren 2017.

Han var medvirkende til å få Chris Wilders dynamiske side inn i Premier League i 2018/19. Han har representert England på under 19-nivå og ble kåret til FIFA VM under 20-troppen i 2013.

Rangers manager Steven Gerrard sa: “John er en spiller, jeg har kjent i en stund, han visste at han ville forbedre laget vårt.

“Etter å ha spilt i Premier League har han en utvilsom kvalitet å forbedre midtbanen vår med sin tekniske dyktighet og natur. Jeg ble imponert over hans holdning og ambisjon når vi snakket de siste ukene. John er en vinner, en klubb med denne statusen som vet hva som skal til for å lykkes.

“Han gir stål og tilstedeværelse til kvaliteten vår på midtbanen, noe som gjør laget vårt veldig sterkt, og det er en stor glede å kjøpe en spiller med Johns profil og erfaring.

“Jeg og personalet ser frem til å samarbeide med John. Vi vet at han er veldig spent på å starte Rangers.”

Sportsdirektør, Rose Wilson Han skisserte sin glede over å få signeringen av den internasjonale internasjonale England, og sa: “John var et viktig overføringsmål som en del av lagets plan i sommer, så jeg er glad han ble en Rangers-spiller i dag.

“Vi jobbet stille og hardt med denne avtalen, mens det var mye konkurranse om hans signering. John har lenge vært beundret av Steven og er ikke den beste dommeren til en midtbanespiller i boken min.

“Jeg vet at hans ønske om å gjøre John til en Rangers-spiller ville ha vært et stort pluss i Johns beslutningstaking. Vi kjenner Johns kvaliteter, og vi vet at det å bli med på laget hans, med den kvaliteten han allerede har, vil gjøre spillet hans enda bedre.

“Han liker spesielt å spille i stil med Rangers-teamet vi har, og å spille foran vår enorme fansbase er en spennende mulighet for ham. Vi håper hans toppår på 27 vil være med oss. På Ibrox.”

Tale i dag etter å ha blitt med i Rangers, kommenterte Lundstrom: “Jeg snakket med manager, og han solgte klubben til meg, og jeg ble sjokkert over hans ambisjon, visjon og motivasjon.

“Jeg vet at Glasgow er som Liverpool – en perfekt fotballby med de rette fotballfans, jeg vet at folk er veldig like, jeg er en del av en rørende atmosfære.

“Muligheten til å jobbe med Steven Gerrard og Gary McAllister og Michael Peel var en enorm balanse.

”Lederen tilhører et område som meg, og jeg vil lære av disse trenerne, og jeg vil bli en bedre versjon av meg selv og fortsette å vokse under dem.

“Når du ser på en utlending, er scenene utrolige da han vant Club League forrige sesong, og da han så det, visste jeg at jeg ville være en del av en klubb som vant flere trofeer for Rangers.

“Det bygges noe spesielt her og er ennå ikke kommet. Trekningen for å være i Champions League er enorm for meg, og jeg vil hjelpe laget å komme seg på lagnivå og bruke den muligheten.”

