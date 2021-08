Rangers Champions League Dreams 10-Malmo ødela Champions League

Siden alt innen fotball er relativt, stormet Steven Gerrard til området merket som ‘krise’. Det er nok å si at det ikke var i manuset blant de ville tittelfeiringene rundt Ibrax i mai. For første gang i sin Rangers -posisjon har Gerrard ført til tre nederlag på rad. I den tok Rangers ‘drøm om å konkurrere slutt Champions League Igjen var det spesielt ydmykende å komme opp mot Malm பக்க -siden med bare 10 mann i andre omgang. Rangers tok en ledende ledelse gjennom Alfredo Morelos, en villedende overgivende måte å trakassere manageren på. Rangers gjør ødeleggende feil i forsvaret og slår ikke i angrepet, nå blir Malmö – to ganger – og Dundee United straffet.

Malmö bør feire par med skotsk motstand. For et tiår siden ble de beseiret Rangers I kvalifiseringsvirksomheten i Champions League. De gjorde det samme i 2015 på Celtic. I mellomtiden vant de 7-0 i Hibernian. Betydningen av Sverige drømmer.

Det første skotske fotballmøtet med rundt 50 000 mennesker over 500 dager utgjorde bakteppet for denne kampen. Rangers hevdet korrekt tittelseieren forrige sesong, men et løp til åttendedelsfinalen i Europa League her førte til utbredt anerkjennelse av arbeidet Gerrard har utført. Rangers har konkurrert i gruppespillet i Champions League i mer enn et tiår; Økonomiske insentiver og ønsket om å bli omklassifisert i Europas eliteklubber ansporet et ønske om å komme tilbake.

Gitt den kanskje overraskende spennende situasjonen, åpnet spillet i rasende fart. Malmö tvang et hjørnespark i løpet av 30 sekunder, men kunne ikke finne seg selv et minutt etter at Joe Aribos forsøk ble avbøyd. Rangers var trege i løpet av første omgang, men Steven Davis ‘mål, med kampens siste spark, ga dem håp.

Morelos burde heve humøret ytterligere. Malmos tilnærming til å få Rangers til å sette seg ned var interessant, inkludert virkningen på forsvaret til de skotske mesterne. Malmo avslørte det for en uke siden. Rangers dominerte mesteparten av første omgang, med den klare belønningen som kom gjennom den colombianske spissen.

Rangers var virkelig heldige som vant et frispark i halvparten av mengden etter at Borna Parisic så ut til å ha lovlig plyndret eiendeler. Ryan Kent, den kroatiske bakspilleren, ble igjen i salig ensomhet for å gå mot straffefeltet og deretter flyte innlegget til stolpen. Morelos misforsto tittelen sin – ballen fløy faktisk på ryggen – men det var nok til å slå Johan Dahlin. Ibrax eksploderte, og Malm betalte for sin passive stil.

Malme ga en snill respons før pause. Antonio Colak Joe burde gjort det bedre her før han testet Velzko Birmanzevic Alan McGregor med et lavt skudd over tverrliggeren fra Berkett. Gerrards Touchline Reconstructionals sier at det tidligere Liverpool -kapteinlagets kamp var veldig hektisk.

Halvparten skulle fullføres i stridens øyeblikk. Bonke Innocent, som tidligere hadde blitt booket for å holde Morelos, fikk et annet gult kort etter å ha utfordret Connor Goldson. Hvis ikke allerede, har tempoet definitivt endret måten for Rangers. Malm தலைமை hovedtrener John Doll Tomason hadde klager på Innocents andre bestilling.

Morelos kan ha avansert Rangers totalt innen tre minutter etter omstarten, men Dollin skjøt høyt og langt ut av posisjonen. Malmo kommer snart til å straffe slike bagvaskelser; Og noe.

Colac, en outsider til nå, tok en utmerket avgjørelse etter en like imponerende omvendt pasning fra Birmancevic. McGregor, i full lengde, ble gjort hjelpeløs av kroaten.

Collage gjorde det ikke. Noen blendende Rangers, fra å kaste rett, lot ballen bli kontrollert og både Leon Palogun og Aribo kuttet før de skar inn i huset. De 10 mennene feiret massivt med trenerne sine med god grunn. Rangers befant seg i en catch-up-modus mot et lag hvis tillit hadde blitt fullstendig gjenopprettet.

Forståelig nok ble de siste etappene spilt i Malm பிரதேச -området. Tomasons menn var imidlertid aldri i alvorlig fare. For dem, nok en minneverdig kveld. Gerrard bør fjerne mot tilbakestillingsknappen.