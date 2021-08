Rangers Media War er pinlig og vil ikke godta hvis Steven Gerrard er Liverpool -sjef – Chris Sutton – Chris Sutton

Steven Gerrard er manager for en av de største klubbene i verden.

Sist helg satt han hovedsakelig foran Rangers Seieren mot Livingston bør undersøkes.

Det er ærlig talt pinlig, og Gerrard burde angre på det.

Jeg så noen klipp og det ser ille ut.

Inn og ut vet jeg ikke, jeg har hørt at Rangers må belaste media for å delta i presentasjonene sine.

Kanskje visste ikke Gerard om dette. Hvis han gjør det, vil jeg vite hva han synes.

Rangers kommer fra en diktatorisk klubb.

Gerrard er ikke oppvokst i Liverpool, og han kunne ikke være komfortabel med alt dette.

Sannheten skal sies, Rangers kan gjøre hva de vil. Hvis de vil ta disse trinnene, er det deres.

Men når handlingene deres begynner å skade andre klubber i dette landet, er det på tide at folk våkner.

Medias holdning er pinlig for ligaen, og det setter noen opposisjonsledere i en useriøs situasjon.

Livingston -sjef David Martindale ble avhørt av Rangers fanbaser etter kampen på Ibrax forrige uke.

Hva slags situasjon er det? Hvordan kan folk som ikke aner hva som skjer i Livingston få riktig informasjon og nyheter fra en annen lagleder for å få fansen sin?

Hvorfor Ange Postegoglo, Jack Rose, eller Stephen Klaus eller noen andre som driver med media etter kampen i Ibrax de neste ukene?

Det er sultende fans av informasjon, og viktigst av alt, kan mangel på dekning potensielt ha innvirkning på andre klubber.

Hvis Motherwell slo vinneren i siste minutt på Ibrax, ville de ikke vært fornøyd hvis det ikke var bilder av spillerne deres på skjorter med sponsorenes logoer. Hva om deres supportere bestemmer seg for å trekke seg fra avtalen?



(Bilde: SNS Team)



Hva om andre klubber inntar Rangers -posisjonen og et ord om skotsk fotball ikke står i avisene?

Sponsorer står i kø for å trekke seg fra spillet vårt, og finansieringen vil falle.

Rangers fremmedgjør seg fra annen skotsk fotball, og Sky bør sparke baksidene Stewart Robertson Fremkom i forrige uke.

Det er nok å si, Robertson kom med noen riktige kommentarer i løpet av uken om å selge skotsk fotball selv, men han og klubben hans gjør nettopp det.

Selvfølgelig ser vi alle frem til tiden for å gjøre det beste for hele skotsk fotball.

Rangers har kranglet med forskjellige selskaper i nyere tid, sist rundt en ligasponsoravtale med et bilfirma. Det vil være lite trykk og uten tvil vil de påpeke rimelige grunner for sin posisjon.

Det virker som om de vil ha Neil Doncasters hode på en tallerken, og det er deres.

Men uansett hvor viktig disse sponsorpengene er for andre klubber, enten du synes det er en god eller dårlig avtale, er det en kontrakt de har fått.

Det kan være en dråpe i havet for Rangers, men for andre tror jeg det betyr mye. Hvis sponsorene trekker seg, vil det blåse hull i finansieringen av noen klubber som kommer seg etter regjeringssituasjonen.

Skotsk fotball må gjøre alt den kan for å promotere seg selv.

Nå er det noen fantastiske historier, se på St. Johnston.

Vinnerne av to innenlandske cupkamper forrige sesong, og denne uken drar de til bakgården i Galatasaray og er uavgjort i Europa.



(Bilde: SNS Team)



Vi må rope om dette og ikke tillate omstendighetene vi er i

Er tom.

Rangers sinne kommer fra å bli sendt til ligaene for mange år siden, men hvor slutter dette?

De kan gjøre hva de vil hvis det påvirker dem. Når deres kriger og ambisjoner begynner å påvirke andre, er det en dårlig situasjon og grundig utforsket.

Rangers vil ikke bekymre seg. De vil se på hvordan de følte seg da de sendte enhetene og si at det er en refusjon.

Det var en liten intensjon, og jeg gledet meg definitivt Steven Gerrard Bør være fremfor alt annet.

Er det derfor han signerte? Hvis han går til Liverpool som manager og kommer til den store åpningen, forventer han at det vil være to fanfora for å intervjue ham?

Bør kvaliteten på vår liga bli utvannet og utsatt for fare fordi andre ligaer har tapt penger fra annonsører og de må kutte i budsjettene? Ikke denne gangen, men hva er det ultimate spillet i alt dette?

Rangers gjør faktisk en bjørnetjeneste til sine egne fans, men som jeg sa, er det deres.

Jeg håper de liker at Gerrard steker hvorfor Alfredo Morales ikke er i Malm, men det er ingen å lytte til.

Her er et flott bilde som påvirker andre.

Jeg er ikke i tvil om at Gerrard har stor innflytelse på alt som gjøres i Ibrax.

Jeg har ingen tvil om at Rangers -serien vil lytte til Gerrard.

Men uansett grunn, hvis han visste om det, så det ikke ut til at han ville gjøre akkurat det han visste.