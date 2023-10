Rania fra Jordan: Stor ømhet mot svigerdatteren Rajwa

Dronning Elizabeth II betraktet Sophie Rhys-Jones, kona til sønnen Prins Edward, en datter. Sistnevnte tiltalte henne offentlig som «mor». Dronning Margrethe av Danmark har tilpasset seg perfekt til sitt nye liv med niesen kronprinsesse Mary, hjemmehørende i Australia. Suverenen utnevnte henne også blant medlemmene av kongefamilien som kunne lede en regjeringstid. Dronning Paola er spesielt nær niesen sin, prinsesse Claire. I Norge er dronning Sonja av Norge og hennes svigerdatter kronprinsesse Mette-Marit.

Samme med Jordan. Dronning Rania har vist sin hengivenhet for den unge damen siden hun kunngjorde sønnen kronprins Husseins forlovelse med den saudiske arkitekten Rajwa bin Khalid bin Musayat bin Abdelaziz Al Saif.

Rania av Jordan delte overdådige bilder fra prinsesse Imans bryllup

Mens hun var i New York for den 78. FNs generalforsamling, ble dronning Rania spurt om presset og medieinteressen når du er en offentlig person. Kong Abdullahs kone har avslørt hvordan hun advarte sin fremtidige svigerdatter før den offisielle forlovelseskunngjøringen. «Det første jeg fortalte ham var at det ikke er noe som heter 100 % godkjenning fordi det alltid vil være folk som er imot deg. Rådet jeg vil gi deg er at du ikke les kommentarer om deg selv, fordi de vil få deg til å tvile på deg selv. Du vil bare møte negativitet, som ikke har noe med deg å gjøre, men kommer fra mennesker som er misfornøyde med seg selv. Så ikke belast deg selv med denne misnøyen og fokuser på det du vil gjøre. Hvis du tror at disse negative kommentarene ikke vil påvirke deg, stol på meg. «

Dronning Rania av Jordan legger ikke skjul på at foreningen av sønnen Rajwa er en stor glede for hele kongefamilien. Dronningen har lagt ut flere bilder av hennes øyeblikk av medvirkning med svigerdatteren på sine sosiale nettverk, spesielt da hun feiret sin 51-årsdag på en restaurant i Amman.

Jordans Rania over månen: Hennes eldste sønn kunngjør sin forlovelse

Jordans Rajwa fortsetter utdannelsen etter å ha blitt kronprinsesse i juni i fjor etter en storslått seremoni deltatt av kong Philippe og kronprinsesse Elizabeth for Belgia. Hun var i Washington forrige uke sammen med mannen sin for ulike møter med medlemmer av den amerikanske kongressen.

Rania fra Jordan overrasket alle med datterens forlovelsesfeiring