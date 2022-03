Råolje- og gassprisene i Europa fortsetter å synke

Råoljeprisene i de globale markedene falt igjen mandag morgen. Rundt 09:55 GMT (10:55 i Paris) var fatet av West Texas Intermediate (WTI) for levering i april ned 5,06 % til 103,80 dollar. Prisen på et fat Brent-olje fra Nordsjøen var 4,03 % til 108,13 dollar.

Siden den russiske invasjonen av Ukraina 24. februar har oljeprisen steget kraftig. I begynnelsen av forrige uke nådde prisen på Brent-olje en kort periode 139 dollar fatet, det høyeste nivået siden 2008. Men de siste dagene har prisen falt. I dag gjenfødes håpet om en avtale mellom de to landene, etter de positive uttalelsene i slutten av forrige uke.

Analytikere forventer at oljeprisen vil falle litt denne uken fordi dagens priser allerede påvirker det lavere tilbudet fra Russland. De sier fokuset vil være mer på pengepolitikken. Den amerikanske sentralbanken forventes å kunngjøre en renteheving denne uken, som kan øke den amerikanske dollaren og dermed ha en svak innvirkning på råvareprisene, meldte nyhetsbyrået Reuters. Utviklingen av koronaviruset i Kina – verdens største importør av råolje – har også en modererende effekt.

Forrige uke var Brent-oljen 4,8 % billigere og WTI 5,7 % billigere.

Europeiske gasspriser faller igjen

Europeiske gasspriser fortsatte også å synke mandag etter rapporter om samtaler mellom Russland og Ukraina om en mulig våpenhvile. De to stridende partene vil diskutere igjen i dag via videolink, og Russlands president Vladimir Putin vil være klar til å møte sin ukrainske motpart Zelensky.

Prisen på gass på Amsterdam Gas Exchange, referanseindeksen i Europa, falt med 10 % til 118 euro per megawattime. Forrige uke traff gassen rekorden 345 euro per megawattime på grunn av bekymringer om krigen i Ukraina og forstyrrelser i russisk gassforsyning til Europa.

Europa er 40 % avhengig av russisk gass.

Russlands statseide Gazprom bekreftet mandag at de vil fortsette å transportere gass til Europa via rørledninger gjennom Ukraina. En talsmann sa til det russiske nyhetsbyrået Interfax at 109,5 millioner kubikkmeter naturgass vil bli fraktet mandag, slik tilfellet er søndag.