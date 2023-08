Råoljeinntekter på 8 måneders høy til tross for sanksjoner – La Nouvelle Tribune

I møte med vestlige sanksjoner som tar sikte på å begrense inntektene, har prof Russland Ser ut til å ha trosset forventningene. Faktisk har prisen på råoljen overskredet grensene satt av Group of Seven (G-7). I følge den siste månedsrapporten til Det internasjonale energibyrået (International Energy Agency), russisk råolje handlet til et vektet gjennomsnitt på $64,41 per fat forrige måned. denne bragdenknust$60-barrieren satt av Group of Seven året før. Ifølge byrået sitert av Bloomberg, Dermed har Russland høstet sine høyeste oljeinntekter på åtte måneder.

Denne høye prisen kommer til tross for forsøk fra USA og dets allierte for å begrense Russlands inntekter, i et forsøk på å avspore finansieringen av krigen i Ukraina. Strategien som ble satt på plass av Moskva ser ut til å ha omgått disse forsøkene, blant annet takket være et forsyningskutt fra OPEC+ oljealliansen. I tillegg observeres en økning i etterspørselen fra raffinerier etter sesongmessig vedlikehold. Russland har også brukt en ikke mindre kjent teknikk: spøkelsesskip for å levere ressursene sine.

Denne prisoverskridelsen satt av Group of Seven er ikke uten konsekvenser for Russlands finanser. Han økte landets oljerelaterte inntekter kraftig, nødvendig i møte med de økende kostnadene ved hans militære operasjoner. Bare for juli måned høstet Russland 15,3 milliarder dollar Eksporten av råolje og drivstoff, opp nesten 20 % sammenlignet med forrige måned.

Kina og India som støttespillere

Internasjonale medier, som Wall Street Journal, peker på denne økonomiske oppfinnsomheten til tross for sanksjonene. Basert på data fra Argus Media, som spesialiserer seg på råvarer, bemerker avisen at Kreml har vært i stand til å tilpasse seg, i det minste delvis, til vestlige restriksjoner. Ytelsen er mer enn imponerende ettersom oljemarkedet fortsatt er under press fra sanksjoner.

Til slutt er det nødvendig å merke seg den store rollen land som Kina og India spiller i denne dynamikken. Mens mange vestlige land har skjerpet sine sanksjoner i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina i 2022, har Kina fortsatt å ha et sterkt handelsforhold med Moskva. Et bevis på dette er at kinesisk tollvesen har rapportert en betydelig økning i russisk oljeimport, noe som indikerer den økende tilliten mellom de to landene til tross for de internasjonale spenningene.